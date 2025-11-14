«Ανεμοδαρμένα ύψη»: Η νέα εκδοχή της ταινίας με soundtrack της Charli XCX

Η βραβευμένη σκηνοθέτης Έμεραλντ Φένελ, γνωστή από το Promising Young Woman και το πρόσφατο Saltburn, επιστρέφει με μια τολμηρή κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ.

Το πρώτο τρέιλερ για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη αποκαλύπτει μια ιστορία πάθους και εκδίκησης, με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου 2026, και ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Η Ρόμπι ενσαρκώνει την Κάθριν, ενώ ο Ελόρντι δίνει ζωή στον Χίθκλιφ, τον σκοτεινό και βασανισμένο ήρωα.

Το τρέιλερ τους δείχνει να γνωρίζονται ως παιδιά και να παρασύρονται αργότερα σε μια θυελλώδη σχέση γεμάτη πάθος, συγκρούσεις και δάκρυα στη βροχή.

Όπως και στο μυθιστόρημα, η Κάθριν παντρεύεται τον πλούσιο Έντγκαρ Λίντον, γεγονός που οδηγεί τον Χίθκλιφ στην εκδίκηση, χωρίς όμως να σβήσει τον έρωτά τους.

Η μουσική υπογραφή της Charli XCX

Η Charli XCX ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει το soundtrack της ταινίας, με νέα πρωτότυπα τραγούδια που θα συνοδεύσουν την ιστορία. Στο τρέιλερ ακούγεται ήδη το «Chains of Love», ένα κομμάτι που θα κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ της τον Φεβρουάριο. Η μουσική της υπόσχεται να δώσει μια σύγχρονη, ηλεκτρονική διάσταση στο κλασικό δράμα.

Από την πένα της Μπροντέ στις πιο αμφιλεγόμενες μεταφορές

Το Ανεμοδαρμένα Ύψη, που εκδόθηκε το 1847, παραμένει το μοναδικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ και έχει χαρακτηριστεί «η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών».

Η νέα εκδοχή της Φένελ έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προσαρμογών, από την κλασική ταινία του 1939 με τον Λόρενς Ολίβιε μέχρι πιο πρόσφατες παραγωγές.

Ωστόσο, η Φένελ δεν διστάζει να τονίσει τα πιο σκοτεινά και σαδομαζοχιστικά στοιχεία του έργου, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και θαυμασμό.

Ήδη από τις πρώτες προβολές, η ταινία χαρακτηρίστηκε «επιθετικά προκλητική», με σκηνές που σοκάρουν. Κάποιοι αμφισβήτησαν τις επιλογές του καστ, άλλοι στάθηκαν στον τρόπο που η Φένελ αναδεικνύει την ωμή πλευρά της ιστορίας.

Η ίδια υπερασπίζεται το όραμά της, λέγοντας ότι το βιβλίο είναι γεμάτο σαδομαζοχισμό και ότι η σχέση των χαρακτήρων είναι τόσο ιδιωτική και παράνομη, που η κινηματογραφική μεταφορά δεν μπορεί παρά να είναι ακραία.