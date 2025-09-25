Animasyros 2025: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα δίνει για άλλη μια χρονιά το παρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, Animasyros, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη της Σύρου.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00, στο θέατρο Απόλλων, το Γραφείο μας διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Προϋπολογισμός και Πολιτισμός: Φτάνει η Ευρώπη στη Σύρο;». Στο πάνελ συμμετέχουν ο Matīss Kaža, δημιουργός του Flow που πήρε το Βραβείο Κοινού LUX 2025 και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, η Μαρία Κοντογιάννη, παραγωγός της ταινίας Animal της Σοφίας Εξάρχου, της ελληνικής συμμετοχής στο Βραβείο LUX 2025, καθώς και ο επικεφαλής του Γραφείου Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Συντονίζει η Μαρία Ανεστοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Animasyros.

Η συζήτηση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία που έχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στήριξη του πολιτισμού, αλλά και τον ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υποστήριξη των καλλιτεχνών και των αναδυόμενων μορφών τέχνης με στόχο την επίτευξη μιας δικαιότερης και πιο πλουραλιστικής Ευρώπης.

Τη συζήτηση θα ακολουθήσει η προβολή του Flow στις 19:00.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Σύρου, Σχολείο Πρέσβη για το σχολικό έτος 2024-2025. Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα και πλακέτας στη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: https://new.diavlos.grnet.gr/el/room/5101/event/6460