Αστυνομικοί κατέθεσαν αγωγή στον Μπεν Άφλεκ και τον Ματ Ντέιμον: Γιατί εξοργίστηκαν με την ταινία «The Rip»

Η ταινία «Τhe Rip» των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, εμπνευσμένη από μια καταδίωξη ναρκωτικών το 2016 στη Νότια Φλόριντα φέρεται να «κατέστρεψε τη φήμη ορισμένων βοηθών του γραφείου του σερίφη του Μαϊάμι», το περιεχόμενο μήνυσης στους σταρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αγωγή κατατέθηκε από δύο αστυνομικούς εναντίον της εταιρείας παραγωγής των Ματ και Μπεν, Artists Equity, και ισχυρίζεται ότι η ταινία τους στο Netflix έβλαψε άδικα τους εκπροσώπους των πραγματικών αστυνομικών που εμπλέκονταν.

Ο αναπληρωτής αστυνομικός της MDSO, Τζόναθαν Σαντάνα, δήλωσε στο NBC: «Όταν κλέβεις κάτι, κλέβεις κάτι. Δεν κλέβουμε ποτέ ούτε ένα δολάριο».

Ο Σαντάνα και ο συνάδελφός του αξιωματικός Τζέισον Σμιθ φέρονται να εξιχνίασαν την υπόθεση ναρκωτικών στις Λίμνες του Μαϊάμι το 2016 και κατάσχεσαν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Αλλά ο Σαντάνα λέει ότι κατηγορείται για κλοπή χρημάτων από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία των Ματ και Μπεν τον Ιανουάριο και η αγωγή ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει τους αστυνομικούς ως απατεώνες.

Ο δικηγόρος του Santana, Ignacio Alvarez, λέει ότι η ταινία έβλαψε τους εκπροσώπους των πελατών του, λέγοντας... «Παρουσίασαν τους αστυνομικούς ως βρώμικους, παρουσίασαν τους πελάτες μου ως βρώμικους».

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι ο Σμιθ και ο Σαντάνα θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί ως σύμβουλοι για την ταινία... υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί αντίθετα προσέλαβαν έναν διαφορετικό αστυνομικό που λένε ότι δεν εργάστηκε καν στην υπόθεση.