Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 7/5

Από την πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου “Hokum” με τον Άνταμ Σκοτ, στην επιστροφή του “Mortal Kombat” και το concert film της Billie Eilish, αυτές είναι οι νέες ταινίες που θα προβάλλονται στις αίθουσες από αυτή την Πέμπτη (7/05).

Mortal Kombat II

Οι αγαπημένοι ήρωες των fans, στους οποίους πλέον προστίθεται και ο Johnny Cage, Johnny Cage βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια σκληρή και αιματηρή σύγκρουση. Στόχος τους είναι να αναχαιτίσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Shao Kahn, Shao Kahn που απειλεί την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του.

Ο σκηνοθέτης Σάιμον ΜακΚόιντ επιστρέφει για να αναλάβει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής μεταφοράς του 2021, βασισμένης στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Mortal Kombat που δημιούργησαν οι Εντ Μπουν και Τζον Τομπάιας.

Hokum

Ένας συγγραφέας φτάνει σε μια απομονωμένη περιοχή της Ιρλανδίας για να διασκορπίσει τις στάχτες των γονιών του, χωρίς να γνωρίζει ότι το πανδοχείο όπου πρόκειται να μείνει είναι στοιχειωμένο.

Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ντέμιαν ΜακΚάρθι, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την πρόσφατη και ιδιαίτερα τρομακτική ταινία του «Οντότητα» (2024), επιστρέφει με την τρίτη του δουλειά με τίτλο «Hokum». Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άνταμ Σκοτ, προέρχεται από τους παραγωγούς των «Weapons» και «Longlegs».

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D

Σε αυτό το concert film, που υπογράφουν σκηνοθετικά ο Τζέιμς Κάμερον και η Billie Eilish, βλέπουμε σε 3D τη διάσημη καλλιτέχνιδα κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών της στο Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 2025. Οι συναυλίες αυτές εντάσσονται στην έβδομη περιοδεία της, με τίτλο “Hit Me Hard and Soft: The Tour”, η οποία πραγματοποιείται για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ της.

Μαλλιαροί Ντετέκτιβς

Ο Τζορτζ είναι ένας βοσκός που κάθε βράδυ διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα πρόβατά του, θεωρώντας πως δεν μπορούν να καταλάβουν όσα ακούνε.

Όταν, όμως, ένα μυστηριώδες συμβάν αναστατώνει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ίσως χρειάζεται να αναλάβουν δράση ως… ντετέκτιβ. Ακολουθώντας στοιχεία και εξετάζοντας υπόπτους, αποδεικνύουν πως ακόμη και τα πρόβατα μπορούν να λύσουν ένα έγκλημα.

Πρόκειται για ένα κωμικό whodunit για μικρούς και μεγάλους, με τον Χιού Τζάκμαν και την Έμα Τόμπσον, βασισμένο στο μυθιστόρημα “Three Bags Full” της Λεόνι Σουόν.

Θα Φύγω Μια Μέρα

Η Σεσίλ είναι μια ανερχόμενη σεφ που ετοιμάζεται, μαζί με τον σύντροφό της, να ανοίξει το δικό της γκουρμέ εστιατόριο και να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της. Όμως, όταν ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αναγκάζεται να επιστρέψει στο πατρικό της για να στηρίξει την οικογενειακή παραδοσιακή ταβέρνα.

Πίσω στην επαρχία, ανάμεσα σε γνώριμες γεύσεις και μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από τον ρυθμό του Παρισιού, συναντά τυχαία τον έφηβο έρωτά της. Καθώς οι αναμνήσεις επανέρχονται, αρχίζει να επανεξετάζει τις επιλογές και τις προτεραιότητές της.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αμελί Μπονέν επιλέχθηκε ως η Επίσημη Ταινία Έναρξης του Φεστιβάλ Καννών, μια σημαντική διάκριση για μια πρωτοεμφανιζόμενη δημιουργό. Η ταινία σημείωσε 650.000 εισιτήρια στις γαλλικές αίθουσες και απέσπασε 4 υποψηφιότητες στα Βραβεία Σεζάρ.