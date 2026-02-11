Αξίζει να αφιερώσεις 136 λεπτά για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη;

Κάποια στιγμή, η Μάργκοτ Ρόμπι είχε δηλώσει σε συνέντευξή της για την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σχετικά με τις αρνητικές αντιδράσεις που σχηματίστηκαν από την επιλογή του cast (κυρίως του Τζέικομπ Ελόρντι), να δείξουμε όλοι υπομονή γιατί το αποτέλεσμα πραγματικά θα το απολαύσουμε.
Τα σχόλια συνεχίστηκαν και κάπως μπήκαν στο υποσυνείδητό μας, χτίζοντας χαμηλές προσδοκίες για την πολυαναμενόμενη ταινία της Έμεραλντ Φένελ, που, τελικά, απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο πως ένα έργο του 1847, που έχουμε δει ουκ ολίγες φορές στην μικρή και μεγάλη οθόνη, μπορεί να συστηθεί ξανά και να αγαπηθεί και να συναρπάσει το ίδιο έντονα.
