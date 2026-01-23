Aυτή είναι η πιο τρομακτική ταινία που είδε ποτέ ο Κιούμπρικ

Όταν σκέφτεται κανείς ταινίες τρόμου, σίγουρα θα φέρει στο νου του βίαιους θανάτους, δολοφόνους σαν τον Φρέντι Κρούγκερ και jump scares. Ωστόσο, υπάρχει ένα είδος τρόμου που είναι πολύ χειρότερο από όλα τα παραπάνω. Ο ψυχολογικός και υπαρξιακός τρόμος.

The Vanishing: Η πιο τρομακτική ταινία που είδε ο Κιούμπρικ

Το 1988, ο σκηνοθέτης George Sluizer κυκλοφόρησε την ιδιαίτερα επιδραστική ταινία τρόμου The Vanishing, την οποία ο μετρ του σινεμά, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, αποκάλεσε ως την "πιο τρομακτική ταινία" που έχει δει. Το The Vanishing πραγματεύεται το υπαρξιακό άγχος, την απαγωγή και τη ζωή με το τραύμα της απώλειας.

Πώς συνεχίζεις τη ζωή σου όταν ο άνθρωπος που αγαπάς έχει εξαφανιστεί και θεωρείται νεκρός; Αυτή είναι η οπτική που υιοθετεί το The Vanishing και είναι πραγματικά συγκλονιστική.

Το The Vanishing δεν περιλαμβάνει καθόλου αιματοχυσία ή αποκρουστικές σκηνές που στόχο έχουν να σε κάνουν να φοβηθείς. Αντίθετα, ο Sluizer δημιούργησε μια συγκλονιστική ιστορία που ωθεί τον θεατή να αναρωτηθεί τι θα έκανε αν το αγαπημένο του πρόσωπο εξαφανιζόταν ξαφνικά μια μέρα.

Πόσο μακριά θα έφτανες για να μάθεις τι του συνέβη; Για πόσο καιρό θα σε στοίχειωνε η απώλεια και θα τραβούσε τις κλωστές κάθε πτυχής της ζωής σου;

The Vanishing: Η πλοκή

Στην ταινία, ο Rex (Gene Bervoets) και η Saskia (Johanna ter Steege) ταξιδεύουν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Όταν το αυτοκίνητό τους ξεμένει από βενζίνη, οι δυο τους σταματούν σε ένα πρατήριο για ανεφοδιασμό. Εκεί, ο Rex και η Saskia συζητούν για τον φόβο της εγκατάλειψης, και η Saskia εξομολογείται ότι ανησυχεί πως ο Rex θα την αφήσει και ότι η αγάπη τους θα σβήσει. Εκείνος της ορκίζεται ότι δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ, και οι δυο τους θάβουν νομίσματα κοντά σε ένα δέντρο ως σύμβολο της ένωσής τους.

Στη συνέχεια, η Saskia μπαίνει στο βενζινάδικο για να πάρει ένα ποτό. Όμως δεν επιστρέφει ποτέ. Σε αντίθεση με πολλές ταινίες απαγωγής, εδώ βλέπουμε ποιος είναι ο απαγωγέας πριν από το φινάλε. Μετά την εξαφάνιση της Saskia, παρακολουθούμε τον Raymond (Bernard-Pierre Donnadieu) να αγοράζει ένα άδειο σπίτι, να προμηθεύεται χλωροφόρμιο και να σχεδιάζει πώς θα δελεάσει γυναίκες να μπουν στο αυτοκίνητό του. Στην περίπτωση της Saskia, προσποιείται ότι είναι τραυματισμένος για να την παγιδεύσει.

Τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση της Saskia, δεν υπάρχουν κανένα στοιχείο ή ίχνος της και ο Rex έχει αντιμετωπίσει σιωπηλά αυτή την απώλεια. Εμφανίζεται στην τηλεόραση και εκφράζει την απελπισία του να μάθει τι της συνέβη, γεγονός που ωθεί τον Raymond να εμφανιστεί. Ο Raymond θα αποκαλύψει τι συνέβη στη Saskia μόνο αν ο Rex υποστεί την ίδια μοίρα.

Τι καθιστά το The Vanishing τόσο τρομακτικό;

Το The Vanishing διαθέτει ένα από τα πιο ανατριχιαστικά φινάλε σε ταινία, τόσο που ο Stanley Kubrick μίλησε με τον Sluizer και την χαρακτήρισε μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες που είχε δει ποτέ. Σε συνέντευξή του στο Criterion, ο Sluizer αναφέρει ότι ο Kubrick ήταν μεγάλος θαυμαστής της ταινίας και την είδε περίπου 10 φορές. Οι δύο κορυφαίοι σκηνοθέτες μίλησαν τηλεφωνικά και ανέλυσαν το The Vanishing πλάνο προς πλάνο και ο Kubrick ολοκλήρωσε την κλήση λέγοντας ότι θεωρούσε την ταινία την πιο τρομακτική που είχε δει ποτέ στη ζωή του.

Όταν η κουβέντα τους έφτασε στο The Shining, ο Kubrick απάντησε ότι μπροστά στο The Vanishing, ήταν... παιχνίδι για παιδιά.

Αυτό που καθιστά την ταινία τόσο τρομακτική είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συνήθως κάνει μια συνηθισμένη ταινία τρόμου λιγότερο τρομακτική και αυτό είναι η έλλειψη μυστηρίου. Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε ποιος είναι ο δολοφόνος ή τι θα συμβεί, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Raymond από πολύ νωρίς και παρ’ όλα αυτά η ένταση παραμένει υψηλή καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη.

Ένας ακόμη παράγοντας στο The Vanishing που είναι ανατριχιαστικός είναι το πόσο φυσιολογικός και καθημερινός άνθρωπος φαίνεται ο Raymond. Είναι ο δολοφόνος της διπλανής πόρτας, που δεν εγείρει ποτέ υποψίες. Είναι ο τέλειος σύζυγος και πατέρας, αλλά κάτω από την ελεγχόμενη εξωτερική του εμφάνιση κρύβεται ένας ψυχοπαθής.

Εν τέλει, το The Vanishing παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις πιο επιδραστικές ταινίες τρόμου, γιατί η ιδέα ότι το απόλυτο κακό μπορεί να είναι σιωπηλό, καθημερινό και φαινομενικά ανθρώπινο, το κάνει μια πραγματικά ανατριχιαστική ταινία.