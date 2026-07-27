Αυτή είναι η ταινία του Netflix με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα

Το Netflix διαθέτει ομολογουμένως έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών, με περιεχόμενο που καλύπτει κάθε είδος, διάθεση, ανάγκη. Από κωμωδίες μέχρι θρίλερ και ντοκιμαντέρ, το Netflix δεν έχει γίνει αδίκως το πρώτο πράγμα που μάς έρχεται στο μυαλό, όταν είμαστε σπίτι και ψάχνουμε κάτι να δούμε.

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για ψυχαγωγία και χαλάρωση, με αμέτρητες επιλογές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, βάσει των στοιχείων τελεθέασης των τεσσάρων ετών που συγκέντρωσε το Netflix, αυτή είναι η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα:

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«KPop Demon Hunters»: 648,7 εκατομμύρια προβολές

Η ταινία «KPop Demon Hunters» σε σενάριο και σκηνοθεσία των Maggie Kang και Chris Appelhans ξεκίνησε να προβάλλεται στο Netflix στις 20 Ιουνίου 2025. Μέχρι το τέλος του έτους, έγινε ο πρωτότυπος τίτλος με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Netflix.

Το soundtrack ήταν το πρώτο soundtrack ταινίας που είχε τέσσερα τραγούδια ταυτόχρονα στο top ten του Billboard Hot 100 και έγινε διπλά πλατινένιο στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025.

Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία για το Netflix, συγκεντρώνοντας πάνω από τις διπλάσιες προβολές από την 2η σε προβολές ταινία της πλατφόρμας, το The Super Mario Bros. Movie.

Η πεντάδα του Netflix με τις περισσότερες προβολές

«KPop Demon Hunters»: 648,7 εκατομμύρια προβολές «Η ταινία του Super Mario Bros.»: 271,7 εκατομμύρια προβολές The Boss Baby: 265,5 εκατομμύρια προβολές «Minions»: 244,4 εκατομμύρια προβολές Leo: 241,1 εκατομμύρια προβολές