Bad Bunny: Τώρα και ηθοποιός - Θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία για το Πουέρτο Ρίκο με τον Javier Bardem

Αν και ο Bad Bunny για να φτάσει στα Βραβεία Grammy είχε αγαπηθεί από το ευρύ κοινό, ο λόγος του κατά τη λαμπερή νύχτα της απονομής και η εμφάνισή του στο Super Bowl λίγες μέρες μετά, τον έχουν φέρει «για τα καλά» στο προσκήνιο δειθνώς. Τώρα εκτός από τραγουδιστής θα γίνει και ηθοποιός καθώς ανακοινώθηκε σήμερα (19/2) ότι θα πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία με τον Javier Bardem και τον Edward Norton.

Η νέα ταινία που είναι στα σκαριά, περιγράφεται ως μια ερωτική επιστολή προς την πατρίδα του 31χρονου, το Πουέρτο Ρίκο, θα σκηνοθετηθεί από τον ράπερ René Pérez, γνωστό ως Residente.

Το κινηματογραφικό εγχείρημα, σύμφωνα με το BBC, βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2023, βασίζεται εν μέρει στη ζωή του José Maldonado Román, ενός επαναστάτη στα τέλη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

«Αυτή η ταινία είναι μια επιβεβαίωση του ποιοι είμαστε - ειπωμένη με την ένταση και την ειλικρίνεια που αξίζει η ιστορία μας», δήλωσε ο Residente στην αμερικανική ιστοσελίδα ταινιών Deadline.

«Ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία για τη χώρα μου από τότε που ήμουν παιδί. Η αληθινή ιστορία του Πουέρτο Ρίκο ήταν πάντα περιτριγυρισμένη από αντιπαραθέσεις».

Η ταινία για το Πουέρτο Ρίκο

Το «Πόρτο Ρίκο», με πρωταγωνιστή τον Βίγκο Μόρτενσεν, θα είναι εκτελεστικός παραγωγός από τον Αλεχάντρο Τζι Ινιάριτου, τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη των ταινιών Birdman και The Revenant.

Είναι εμπνευσμένη από τον Μαλντονάδο Ρομάν, γνωστό ως Águila Blanca (Λευκός Αετός), ο οποίος πολέμησε ενάντια στον ισπανικό αποικισμό στο Πουέρτο Ρίκο και ηγήθηκε εξεγέρσεων κατά των αρχών.

Το Πουέρτο Ρίκο είναι πλέον αυτοδιοικούμενο έδαφος των ΗΠΑ.

Σε μια δήλωση, ο ηθοποιός Norton δήλωσε: «Αυτή η ταινία εντάσσεται σε μια παράδοση ταινιών που αγαπάμε βαθιά, από τον Νονό μέχρι τις Συμμορίες της Νέας Υόρκης, που μας συναρπάζουν με σπλαχνικό δράμα και εμβληματικούς χαρακτήρες και εποχές, ενώ παράλληλα μας αναγκάζουν να αντιμετωπίσουμε τη σκιώδη ιστορία κάτω από την αμερικανική αφήγηση του ιδεαλισμού.

«Όλοι γνωρίζουν τι ποιητής της γλώσσας και του ρυθμού είναι ο René. Τώρα θα δουν και τι οπτικός οραματιστής είναι».

Ο Norton πρόσθεσε: «Το να τον φέρουμε μαζί με τον Bad Bunny για να πούμε την αληθινή ιστορία των ριζών του Πουέρτο Ρίκο θα είναι σαν μια φλόγα που βρίσκει το ραβδί του δυναμίτη που την περίμενε».

Ο Bad Bunny έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε δευτερεύοντες ρόλους, όπως στο θρίλερ Bullet Train του Brad Pitt και στην κωμωδία εγκλήματος Caught Stealing του Austin Butler.