Βαγγέλης Μουρίκης και μια ιστορία ενηλικίωσης: Η ελληνική ταινία της χρονιάς έρχεται στα σινεμά

Πέντε βραβεία στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, διθυραμβικές κριτικές, ενθουσιώδης υποδοχή από το κοινό. Η νέα αθλητική ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου με τίτλο «Πολύ Κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» μετά τη φεστιβαλική διάκρισή της, μετρά αντίστροφα για να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για την ιστορία ενηλικίωσης της Δάφνης, μιας αθλήτριας του Τζούντο από το νησί της Ικαρίας που επιθυμεί διακαώς να ανοίξει τα φτερά της. να ακολουθήσει τον Δάσκαλο της Γιούρι, στην μεγάλη πόλη και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Aγώνων. Ο Γιούρι με τη σειρά του, που για λόγους άγνωστους, έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο του Τζούντο τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει αναζητώντας μια καινούργια αρχή.

Στην ταινία, πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Τάσος Νούσιας, Μαρία Καλλιμάνη και Αντώνης Κοτζιάς.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Γεωργόπουλος, που γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες μεγάλου μήκους «Tungsten» (2011) και «Δε Θέλω να Γίνω Δυσάρεστος Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για κάτι Πολύ Σοβαρό» (2019), επέστρεψε αυτή τη φορά με μια coming of age ταινία είδους για τον δύσκολο κόσμο της ενηλικίωσης.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στην σχολή Σταυράκου και μετέπειτα Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης. Ακόμα, σπούδασε Ευρωπαϊκό πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μεγάλη επιρροή που τον ώθησε προς το σινεμά ήταν ο πατέρας του που υπήρξε Διευθυντής Φωτογραφίας σε πολλές κλασσικές Ελληνικές ταινίες. Ταυτόχρονα με τις σπουδές του ξεκίνησε την καριέρα του σαν μοντέρ και μετέπειτα σαν σκηνοθέτης παραγωγός κυρίως σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες ντοκιμαντέρ και επιμορφωτικές εκπομπές για την ελληνική τηλεόραση.

Στις 26 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer.