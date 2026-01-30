Beatles: Στο φως οι πρώτες φωτογραφίες από το καστ της ταινίας - Ο Paul Mescal έχει ήδη «τρελάνει» το X

Το θρυλικό συγκρότημα των Beatles, «τραγουδά» ξανά στη μεγάλη οθόνη και ήρθαν στο φως οι πρώτες φωτογραφίες από το καστ του «The Beatles — A Four Film Cinematic Event»

Ο αγαπημένος Paul Mescal υποδύεται τον Paul McCarney, ο Barry Keoghan τον Ringo Starr, ο Joseph Quinn τον George Harrison και ο Harris Dickinson ) τον John Lennon.

Ήδη το X και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν «πάρει φωτιά» με τον νέο ρόλο του Paul Mescal.

Σίγουρη αναμένεται ότι θα είναι η επιτυχία, καθώς το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ, σκηνοθέτης, Σαμ Μέντες (Sam Mendes).

Το «The Beatles — A Four Film Cinematic Event», όπως προδίδει και ο τίτλος του, δεν είναι απλά μια ταινία αλλά θα υπάρχουν τέσσερις ταινίες, καθεμία από τις οποίες θα επικεντρώνεται σε ένα μέλος της μπάντας.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης η Saoirse Ronan ως Linda McCartney, η Mia McKenna-Bruce ως Maureen Starkey, η Ana Sawai ως Yoko Ono και η Aimee Lou Wood ως Pattie Boyd. Ο James Norton θα υποδυθεί τον 5ο Beatle, τον μάνατζερ της μπάντας Brian Epstein.

Οι Jez Butterworth, Peter Straughan και Jack Thorne έγραψαν τα σενάρια των τεσσάρων ταινιών.

Αν και δεν γνωρίζουμε τη σειρά με την οποία θα προβληθούν, γνωρίζουμε ότι η κυκλοφορία τους έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου 2028.

The Beatles. April 2028.



Paul Mescal is Paul McCartney

Barry Keoghan is Ringo Starr

Joseph Quinn is George Harrison

Harris Dickinson is John Lennon



The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes. #TheBeatlesMovies pic.twitter.com/bj46wPg8d9 — Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) January 30, 2026



