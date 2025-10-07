«Bugonia»: Στη δημοσιότητα νέο τρέιλερ ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας του Λάνθιμου

Δεύτερο επίσημο τρέιλερ της νέας πολυσυζητημένης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» δόθηκε στην δημοσιότητα από την Focus Features ενόψει της πολυαναμενόμενης πρεμίερας της στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία που οποίο αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», περιγράφεται ως μία ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας στην οποία πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, ο Τζέσι Πλέμονς, ο Σταύρος Χαλκιάς, ο Έινταν Ντέλμπις και η Αλίσια Σίλβερστοουν.

Με εξαιρετικές κριτικές και θερμή υποδοχή έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της η ταινία στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο τρέιλερ, σύμφωνα με το First Showing.

Το σενάριο του βραβευμένου με Emmy, Γουίλ Τρέισι εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Τo «Bugonia» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες κινηματογράφου στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.