Μενού

Christy: Μία συγκινητική και δυναμική βιογραφία, με την Σίντνεϊ Σουίνι στην καλύτερη ερμηνεία της

Βρέθηκα στην avant premiere της ταινίας Christy, που κυκλοφορεί σήμερα στους κινηματογράφους από την TFG.

Reader symbol
Newsroom
Christy
Christy | YouTube
  • Α-
  • Α+

Πριν βρεθώ στη δημοσιογραφική προβολή για την ταινία Christy, που κυκλοφορεί σήμερα στους κινηματογράφους από την TFG, γνώριζα τα βασικά: τους πρωταγωνιστές (Σίντνεϊ Σουίνι και Μπεν Φόστερ) και την υπόθεση, η οποία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της σπουδαίας πυγμάχου, Κρίστι Μάρτιν. Κι όμως αυτά δεν ήταν αρκετά για να με προετοιμάσουν για το βάθος της ταινίας και την αδιανότητα υπέροχη ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ