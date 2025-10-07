Το Cinobo Πατησίων επιστρέφει και διαθέτει 200 κάρτες μέλους

Το Cinobo, η ελληνική streaming πλατφόρμα, μετά την επιτυχημένη επαναλειτουργία του Cine Paris και του Cinobo Όπερα, κατάφερε πριν έναν χρόνο να διασώσει άλλη μια κινηματογραφική αίθουσα που ήταν έτοιμη να κλείσει.

Το Cinobo Πατησίων, το πιο underground σινεφιλικό στέκι επανέρχεται, προσφέροντας ξανά την ευκαιρία σε περιορισμένο αριθμό ατόμων να αποκτήσουν μία από τις περιζήτητες κάρτες μέλους με δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις προβολές για την σεζόν 2025-2026.

Το ιστορικό σινεμά Αλεξάνδρα-Πατησίων, η αίθουσα που αγαπήθηκε από γενιές θεατών, ήταν πολύ κοντά στο τέλος της διαδρομής του. Όμως, χάρη σε μια συλλογική προσπάθεια, την τεχνογνωσία του Cinobo, τον Άκη Καπράνο που ανέλαβε τον σχεδιασμό προγράμματος, και τη βαθιά πίστη μας στην αξία της κινηματογραφικής εμπειρίας, το ιστορικό σινεμά ανανεώθηκε, μετονομάστηκε σε Cinobo Πατησίων και μετατράπηκε σε έναν ζωντανό σημείο συνάντησης σινεφίλ κοινού, σπάζοντας μάλιστα ρεκόρ εισιτηρίων.

Κάπως έτσι η Αθήνα απέκτησε το απόλυτο κινηματογραφικό καταφύγιο!

Φέτος, το Cinobo Πατησίων επιστρέφει για δεύτερη σεζόν από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, με ανακαινισμένα καθίσματα και αναβαθμισμένο τεχνικό και ηχητικό εξοπλισμό, για να κάνει την κινηματογραφική εμπειρία ακόμη πιο δυνατή.

Με ένα πλούσιο curated πρόγραμμα και περισσότερες από 30 ταινίες τον μήνα που δεν θα τις βρείτε πουθενά αλλού. Μοναδικά αφιερώματα, μαραθώνιους ταινιών, Q&As, εκδηλώσεις και άλλες μοναδικές εμπειρίες, το Cinobo Πατησίων τα προσφέρει όλα αυτά, καθιστώντας το place to be για όλους τους σινεφίλ.

Κάρτα Μέλους

Γίνε μέλος της πιο σινεφίλ παρέας!

Το Cinobo Πατησίων θα διαθέσει φέτος 200 Κάρτες Μέλους, που θα προσφέρουν συμμετοχή σε ειδικές προβολές και σινεφιλικά δώρα.

Οι περιζήτητες κάρτες μέλους εξασφαλίζουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις προβολές για τη σεζόν 2025-2026. Οι κάτοχοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πρόγραμμα που επιμελείται το Cinobo και ο Άκης Καπράνος, την δυνατότητα να δουν περισσότερες από 30 ταινίες κάθε μήνα, ενώ θα μπορούν και να παρακολουθήσουν μοναδικά αφιερώματα, μαραθώνιους ταινιών, Q&As, εκδηλώσεις και άλλες ξεχωριστές εμπειρίες.

Η προπώληση των συλλεκτικών καρτών ξεκινάει τη Δευτέρα 6/10 εδώ.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της νέας σεζόν θα περιλαμβάνει τα θρυλικά Midnight Express του Άκη Καπράνου, αφιερώματα, single screenings επιλεγμένων cult και κλασικών ταινιών, μαραθώνιους ταινιών, νέες κυκλοφορίες, επιλογές από ξεχωριστές ελληνικές ταινίες σύγχρονων δημιουργών και αποκλειστικές προβολές.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες εβδομάδες θα δούμε:

- KAURISMAKI MALT: Μια συλλογή ταινιών του Aki Kaurismäki, του ποιητή της αφαίρεσης και της ανθρωπιάς.

- IS THE WORLD FUCKED?: Ένα αφιέρωμα με επιλογές από τις σημαντικότερες ταινίες που καταπιάστηκαν με το τέλος του κόσμου. Ένα δυστοπικό σινεμά, με φιλμ - καθρέφτες της σημερινής μας αγωνίας.

- Cinobo Πατησίων PREMIERE: Στις πρεμιέρες του μήνα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά σε λίγες και αποκλειστικές προβολές η ισλανδική ταινία When The Light Breaks, ενώ θα ακολουθήσουν μέσα στη σεζόν τα Three Kilometres To The End Of The World και Kontinental '25 από την Ρουμανία, τo On Falling από την Πορτογαλία αλλά και το κορεατικό Save The Green Planet - η ταινία στην οποία βασίστηκε το Bougonia του Γιώργου Λάνθιμου.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cinobopatision.gr