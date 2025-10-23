Constantine 2: Μακρινό αλλά μάλλον αληθινό - Ο Κιάνου Ριβς ετοιμάζει το σενάριο

Ένας γερασμένος Κιάνου Ριβς να παλεύει ακόμα ανάμεσα στις αυτοκαταστροφικές του συνήθειες, το τσιγάρο, και την προστασία του κόσμου από της δυνάμεις της Κόλασης και του απόκρυφου.

Πείτε την αλήθεια, θα ήταν το πιο εύκολο εισιτήριο που αγοράσατε ποτέ. Το υπερηρωικό φιλμ σκοτεινής φαντασίας «Constantine», βασισμένο στον ομώνυμο χαρακτήρα της DC, δεν έγραψε ακριβώς κινηματογραφική ιστορία με το σκόρπιο σενάριο, την κακή υποκριτική και το ξεχείλωμα του «rule of cool», αλλά όλα τα παραπάνω είναι που το κάνουν ακριβώς το τέλειο popcorn flick.

Για αυτό είναι μουσική για τα αυτιά τα νέα πως ο «ωραίος τύπος» του Χόλιγουντ φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στον ρόλο του Τζον Κόνσταντιν, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός sequel.

Κιάνου Ριβς - Πότε θα δούμε «Constantine 2»

Ο Καναδός ηθοποιός, γνωστός για τις εμβληματικές του ερμηνείες σε ταινίες δράσης και φαντασίας, είχε ενσαρκώσει τον ανορθόδοξο εξορκιστή στην ταινία του 2005, η οποία με τα χρόνια απέκτησε φανατικό κοινό.

Ο Ριβς έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τον ρόλο, ενώ φαίνεται πως οι συζητήσεις για μια συνέχεια έχουν προχωρήσει περισσότερο από ποτέ, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο συνεπικεφαλής των DC Studios, Τζέιμς Γκαν, αποκάλυψε σε συνέντευξη του στο podcast BobaTalks ότι έχει ήδη μιλήσει με τον ηθοποιό για το ενδεχόμενο επιστροφής.

«Το έχω συζητήσει κατά καιρούς. Το έχω συζητήσει με τον Κιάνου», ανέφερε ο Γκαν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη διαβάσει το σενάριο που προτείνεται για τη νέα ταινία.

Ο Ριβς αποκάλυψε πως ο ίδιος και η δημιουργική του ομάδα προσπαθούν εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια να υλοποιήσουν τη συνέχεια του «Constantine».

«Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την ταινία για πάνω από μια δεκαετία και πρόσφατα δημιουργήσαμε μια ιστορία και την παρουσιάσαμε στα DC Studios και μας είπαν: “Εντάξει”. Οπότε, θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα σενάριο», δήλωσε ο ηθοποιός.

Αν και το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η είδηση έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές του σύμπαντος της DC και του ίδιου του Ριβς, οι οποίοι εδώ και χρόνια ζητούν την επιστροφή του αντιήρωα στην οθόνη.