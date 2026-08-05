Δεν θα πιστεύετε τι επιτρέπει πλέον η Disney στο TikTok: Η ιστορική συμφωνία που αλλάζει τα πάντα

Σε μια κίνηση-σταθμό για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, η Disney και το TikTok ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία που λύνει τα χέρια των δημιουργών περιεχομένου. Πλέον, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν νόμιμα αποσπάσματα από δημοφιλείς παραγωγές της Disney και των θυγατρικών της στα βίντεό τους.

Αυτό σημαίνει ότι σκηνές από θρυλικά franchises, όπως το Star Wars, το Toy Story και το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU), θα αρχίσουν να κατακλύζουν το TikTok. Παράλληλα, τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται και στη νέα πλατφόρμα βίντεο μικρού μήκους της Disney, το Verts. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει από τις ΗΠΑ, πριν επεκταθεί σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αν και οι οικονομικοί όροι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την κατάρρευση ενός άλλου deal μαμούθ. Η Disney είχε προηγουμένως διακόψει τις συνομιλίες ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (745 εκατ. λιρών) με την OpenAI.

Μέχρι σήμερα, οι δημιουργοί που χρησιμοποιούσαν αποσπάσματα ταινιών στα βίντεό τους έρχονταν συχνά αντιμέτωποι με αυτόματες κατεβάσεις περιεχομένου λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την κυρίαρχη θέση που έχουν αποκτήσει οι influencers στη σύγχρονη στρατηγική των brands. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πρόσφατης έκθεσης της Oxford

Economics, σύμφωνα με την οποία οι δημιουργοί περιεχομένου του YouTube συνεισέφεραν 2,2 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας 45.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η βιομηχανία αναγνωρίζει πλέον την τεράστια αξία και των micro-influencers, των δημιουργών με μικρότερο αριθμό ακολούθων αλλά εξαιρετικά αφοσιωμένο και ενεργό κοινό σε εξειδικευμένα θέματα.

Με το TikTok να καταγράφει κατά μέσο όρο 6,5 εκατομμύρια αναρτήσεις την ημέρα σχετικές με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Disney επιλέγει να μην περιορίσει τους θαυμαστές της, αλλά να μετατρέψει την δημιουργικότητά τους στην ισχυρότερη μηχανή μάρκετινγκ.