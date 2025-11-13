The Devil Wears Prada 2: Το πρώτο teaser της νέας ταινίας με την Αν Χάθαγουεϊ και τη Μέριλ Στριπ

Το «The Devil Wears Prada», μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες μόδας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 20 χρόνια με sequel, με την Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ να πρωταγωνιστούν ξανά και να κλέβουν τις εντυπώσεις στο πρώτο teaser που κυκλοφόρησε από την 20th Century Studios.

Στο πρώτο teaser, η Miranda Priestly διασχίζει τους διαδρόμους του περιοδικού «Runway» στον ρυθμό του τραγουδιού Vogue της Μαντόνα, φορώντας φυσικά τις κλασσικές κόκκινες γόβες στιλέτο και μπαίνει στο ασανσέρ όπου εκεί συναντά την πρώην βοηθό της, Andy Sachs. «Άργησες αρκετά», της λέει με την Άντι να χαμογελά και να φοράει τα γυαλιά ηλίου της.

Στο πρωταγωνιστικό καστ του «The Devil Wears Prada 2» επιστρέφουν επίσης οι Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι ενώ ο Κένεθ Μπράνα, θα υποδυθεί το νέο σύζυγο της Priestly. Οι Σιμόν 'Ασλεϊ, Ρέιτσελ Μπλουμ, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Πολίν Σαλαμέ και B.J. Νόβακ συμπληρώνουν το λαμπερό καστ.

Tην σκηνοθεσία υπογράφει ξανά ο Ντέιβιντ Φράνκελ σε σενάριο της Αλίν Μπρος ΜαΚένα. Στο «The Devil Wears Prada 2», η ισχυρή αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway θα κληθεί να αντιμετωπίσει την παρακμή της έντυπης βιομηχανίας και θα αναγκαστεί να γεφυρώσει τη σχέση της με την πρώην βοηθό της, Emily Charlton που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν πολυτελή όμιλο και κατέχει το κλειδί της χρηματοδότησης που η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και το Μιλάνο, με χιλιάδες θαυμαστές κια φωτογράφους να κάνουν χαμό για ένα κλικ. Tην παραγωγή ανέλαβαν οι Κάρεν Ρόζενφελτ και Γουέντι Φίνερμαν και η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου 2026.

Η αρχική ταινία του 2006, βασισμένη στο best-seller της Λόρεν Βάιζμπεργκερ, απέφερε πάνω από 320 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ενώ ενέπνευσε ένα επιτυχημένο μιούζικαλ στο West End του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian.