Dirty Dancing: 40 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας, το σίκουελ είναι γεγονός

Ήταν το 1987, όταν το Dirty Dancing κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες, αφού αν και γυρίστηκε με χαμηλό μπάτζετ, κατάφερε να βγάλει πάνω από 214 εκατ. δολάρια. Τώρα, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει με σίκουελ. Μαζί και η πρωταγωνίστρια Τζένιφερ Γκρέι που υποδύθηκε τη Φράνσις “Baby”Χάουζμαν.

Βέβαια, η χημεία με τον Πάτρικ Σουέιζι ήταν αυτή που έκανε το Dirty Dancing μία από τις πιο ρομαντικές ταινίες. Το ερώτημα είναι ποιος θα πάρει την θέση του ηθοποιού, που πέθανε το 2009.

