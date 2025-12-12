«The Drama»: Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα έχουν τον πιο χαοτικό γάμο της χρονιάς

Μετά το «Die My Love», ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει με νέο κινηματογραφικό ρόλο, με την Ζεντάγια συμπρωταγωνίστρια. Αυτό κι αν είναι unexpected couple.
Προφανώς και αυτή η σύμπραξη μας κινεί την περιέργεια για το πόσο καλή χημεία θα έχουν μεταξύ τους. Το σίγουρο είναι πως το 2026 θα έχουμε δύο από τα πιο δημοφιλή και χαρισματικά ονόματα του σύγχρονου Χόλιγουντ στην μεγάλη οθόνη.
Εξού και το «The Drama», παραγωγή της A24, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον.
