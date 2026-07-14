Είδα το Super Story Market, την πρώτη ελληνική ταινία που κατάφερε να ευαισθητοποιήσει τους θεατές για την λευχαιμία

Βράδυ Κυριακής, και βρίσκομαι στον Πολιτιστικό Πολυχώρο itravelpoetry, στο Χαλάνδρι, για να παρακολουθήσω την ειδική προβολή της ταινίας Super Story Market, σε σενάριο της Ελένης Κόντη και σκηνοθεσία του Κριστιάν Νίρκα. Ένα πράγμα γνώριζα όσο περίμενα να ξεκινήσει η προβολή της: το ότι κατάφερε να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να συμβάλλει καθοριστικά στην ανθρώπινη ζωή - όπως δηλαδή πρέπει να κάνει ο κινηματογράφος και η τέχνη γενικότερα. Αλλά ας πάρω τα πράγματα από την αρχή.

Το Super Story Market είναι μία ανεξάρτητη ελληνική ταινία, που συστήθηκε στο κοινό το 2025. Με ένα καστ που απαρτίζεται από τους Λίνα Σακκά, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο, Περικλή Λιανό, Ελένη Κόντη, Ελένη Φίλιππα, Ανδριάνα Δρογώση, Λεωνίδα Μικρόπουλο, Γιώργο Χατζηκυριάκος και guest εμφανίσεις των Μπέσσυ Μάλφα, Φωτεινή Ντεμίρη, Super Kiki, Taki Tsan, Βασιλική Δρακοπούλου, Κωνσταντίνο Βαρσάμη, Θανάση Γιαννακόπουλο και Μαρία Μουστοπούλου, η ταινία κατάφερε κάτι μεγαλειώδες για τα κινηματογραφικά ελληνικά δεδομένα -να περάσει από τη μυθοπλασία στη δράση.

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