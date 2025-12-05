Είδαμε «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Αυτή τη χριστουγεννιάτικη ταινία, θα την απολαύσετε

Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη λογοτεχνία ένα βιβλίο που να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με το πνεύμα των Χριστουγέννων, όσο είναι το κλασικό και διαχρονικό παραμύθι του Καρόλου Ντίκενς, Α Christmas Carol.
Το έχουμε δει να μεταφέρεται στην μεγάλη και μικρή οθόνη ουκ ολίγες φορές, αλλά ποτέ μέχρι πρότινος δεν είχαμε παρακολουθήσει την ελληνική εκδοχή του.
