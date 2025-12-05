Μενού

Είδαμε «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Αυτή τη χριστουγεννιάτικη ταινία, θα την απολαύσετε

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων είναι η ελληνική εκδοχή της κλασικής ιστορίας του Ντίκενς, που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων - Trailer | YouTube/FeelgoodEntertainment
Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη λογοτεχνία ένα βιβλίο που να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με το πνεύμα των Χριστουγέννων, όσο είναι το κλασικό και διαχρονικό παραμύθι του Καρόλου Ντίκενς, Α Christmas Carol.

Το έχουμε δει να μεταφέρεται στην μεγάλη και μικρή οθόνη ουκ ολίγες φορές, αλλά ποτέ μέχρι πρότινος δεν είχαμε παρακολουθήσει την ελληνική εκδοχή του. 

