«Είναι ηλίθιο, αλλά έχει πολύ γέλιο»: Το «War of the Worlds» στις 100 χειρότερες ταινίες

Θεωρούσατε ιεροσυλίες τα CGI remakes των κλασικών ταινιών της Disney; Το «War of the Worlds» της Amazon έρχεται να διδάξει σε αυτά τα «γατάκια» πώς καταστρέφει ένας μετρ του Β-Movie μία παρακαταθήκη δεκαετιών.

Η νέα απόδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος του H.G. Wells, σε σκηνοθεσία Rich Lee και καστ από «ιερά τέρατα» όπως ο Ice Cube και η Eva Longoria, μάλλον επιτέλεσε τον άρρητο σκοπό της, μπαίνοντας στο πάνθεον του Rotten Tomatoes με τις 100 χειρότερες ταινίες όλων των εποχών.

Μέσα σε μερικές μόλις ημέρες προβολών, η ταινίας επιστημονικής φαντασίας συγκέντρωσε σκορ 3% στην πλατφόρμα κριτικών, έχοντας ανέβει ελαφρά σε σχέση με το 0% των πρώτων ωρών, με την πιο εύστοχη να γράφει: «Είναι σίγουρα ηλίθιο, αλλά έχει επίσης πολύ γέλιο».

War of the Worlds - 70 χρόνια αποτυχιών

Στην ταινία, ο Ice Cube υποδύεται, όχι πειστικά, έναν ειδικό στην επιτήρηση και την αξιολόγηση απειλών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο οποίος παρακολουθεί όλα τα γεγονότα της ταινίας να διαδραματίζονται μπροστά του σε μια οθόνη υπολογιστή, ενώ προσπαθεί να βοηθήσει διαφορετικές ομάδες επιζώντων να αποκρούσουν τους εισβολείς εξωγήινους.

Οι Εύα Λονγκόρια, Κλαρκ Γκρεγκ, Άντρεα Σάβατζ, Χένρι Χάντερ Χολ, Ιμάν Μπένσον, Ντέβον Μπόστικ και Μάικλ Ο'Νιλ πρωταγωνιστούν επίσης στην ταινία, η οποία επικρίθηκε έντονα, ως μία «μεγάλου μήκους διαφήμιση για όλα τα πράγματα που αφορούν την Amazon».

Ο Πάτρικ Αιέλο, παραγωγός του φιλμ, το περιέγραψε ως «μια συγκλονιστική εμπειρία πρώτου προσώπου σχεδιασμένη για μεγάλες οθόνες, σε μια γλώσσα και μορφή που είναι πλέον φυσική στην καθημερινότητά μας».

Η ταινία, τουλάχιστον αυτό θέλει, να εξερευνήσει ποια θα ήταν η απόκριση σε ένα τέτοιο συμβάν, στην εποχή της πληροφορίας, του Tiktok και του εύρους προσοχής των 5 δευτερολέπτων, συρράπτοντας κλιπ από ψεύδο-found footage, και παραθέτοντάς τα μπροστά σε έναν κεντρικό χαρακτήρα που κάνει «live react» σε αυτά.

Στη πραγματικότητα, ένας ορυμαγδός από φτωχής ποιότητας ψηφιακά πλάνα, προβλέψιμο σενάριο, έλλειψη φαντασίας, μονότονο σκηνικό και ανακύκλωση λήψεων σε γελοίο βαθμό, πέραν της μη χαρισματικής υποκριτικής, καταδικάζουν (αποθεώνουν ίσως) το «War of the Worlds» στον κάλαθο των ταινιών που είναι «so bad it's good».

Μία απρόσμενη επιτυχία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο αδιάφορη ήταν η κινηματογραφική μεταφορά του τίτλου που είχε επιχειρήσει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ -παρακαλώ-, με μπροστάρη τον Τομ Κρουζ -ξανά παρακαλώ- το 2005, πέρασε και δεν ακούμπησε, αγνοώντας τόσο το μήνυμα όσο και την πλοκή του μυθιστορήματος.

Κάτι που είναι πραγματικά κρίμα, αν αναλογιστεί κανείς πως από την εξαιρετική πρώτη μεταφορά του 1953, που θεωρείται σταθμός στην κινηματογραφική επιστημονική φαντασία, κανείς σκηνοθέτης δεν έχει δεήσει να δώσει νέα πνοή στο έργο.