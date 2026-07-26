Για την πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά, η κινηματογραφική μεταφορά από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν αυτό ακριβώς που περίμενε. Η Έμιλι Γουίλσον, βέβαια, που έχει βραβευτεί ουκ ολίγες φορές, βλέπει τώρα την μετάφρασή της, που κυκλοφόρησε το 2017, να γνωρίζει μια νέα άνθηση, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα των ευπώλητων του Amazon.

Είναι γεγονός πως είτε σου άρεσε η ταινία είτε όχι, ο Κρίστοφερ Νόλαν κατάφερε κάτι εντυπωσιακό: Να γεμίσει τους κινηματογράφους και να οδηγήσει τους νέους στα βιβλιοπωλεία, για να αγοράσουν και να διαβάσουν, ξανά, την Οδύσσεια του Ομήρου.

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