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Έμιλι Γουίλσον: Η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά, έχει κάτι να πει για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Για την Έμιλι Γουίλσον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, παρέλειψε κάποια ουσιώδη θέματα στην Οδύσσεια, κάτι που δεν την άφησε απόλυτα ικανοποιημένη.

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Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.
Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. | Tanweer
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Για την πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσεια στα αγγλικά, η κινηματογραφική μεταφορά από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν αυτό ακριβώς που περίμενε. Η Έμιλι Γουίλσον, βέβαια, που έχει βραβευτεί ουκ ολίγες φορές, βλέπει τώρα την μετάφρασή της, που κυκλοφόρησε το 2017, να γνωρίζει μια νέα άνθηση, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα των ευπώλητων του Amazon.

Είναι γεγονός πως είτε σου άρεσε η ταινία είτε όχι, ο Κρίστοφερ Νόλαν κατάφερε κάτι εντυπωσιακό: Να γεμίσει τους κινηματογράφους και να οδηγήσει τους νέους στα βιβλιοπωλεία, για να αγοράσουν και να διαβάσουν, ξανά, την Οδύσσεια του Ομήρου.

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