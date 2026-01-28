Ένα website ζωντανό εδώ και 30 χρόνια μας γυρίζει στα 90s

Ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά πρότζεκτ της δεκαετίας του 1990. Ξεκίνησε ως διαφημιστικό σποτ, στο Superbowl του 1992, με τον Μάικλ Τζόρνταν να μοιράζεται την οθόνη με τον Μπαγκς Μπάνι και εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική παραγωγή, με τίτλο "Space Jam".

Ο Μπιλ Μάρεϊ μπήκε στην ταινία ύστερα από παραίνεση του ίδιου του Τζόρνταν, ο Γουέην Νάητ ("Jurassic Park") πλαισίωσε το καστ ως τρίτη επιλογή, ύστερα από άρνηση του Τσέβι Τσέις και του Μπίλι Κρύσταλ, ενώ οι περισσότεροι από τους σταρς του NBA δέχθηκαν με χαρά να μπουν στην παραγωγή (εκτός από τον Γκεόργκι Μουρεσάν).

Ακόμα και η - πρόσκαιρη, όπως αποδείχθηκε - απόσυρση του Τζόρνταν από το μπάσκετ, για να παίξει μπέιζμπολ, αντιμετωπίστηκε, με την παραγωγή να του χαρίζει γυμναστήριο και όλες τις ανέσεις για να βρει τη φόρμα του.

Το "Space Jam" προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 1996. Οι κριτικοί το αντιμετώπισαν μάλλον μουδιασμένα, αλλά η παρουσία Τζόρνταν - Μπαγκς Μπάνι ήταν τεράστιο δελέαρ για το κοινό, που τίμησε την ταινία και τις χάρισε μυθικά ρεκόρ εισπράξεων (πάνω από 260 εκατομμύρια δολάρια, τρεις φορές το κόστος της παραγωγής).

Το "Space Jam" όμως, είχε και μια καινοτομία. Ήταν μια από τις πρώτες ταινίες στην ιστορία του σινεμά, που συστήθηκαν στο κινηματογραφικό κοινό (και) μέσα από ένα website! Το σάιτ περιλάμβανε υλικό από τα γυρίσματα της ταινίες, ηχητικά clips, φωτογραφίες κι άλλα «διαστημικά σουβενίρ» που είχε επινοήσει το (πρωτοποριακό) τμήμα marketing της παραγωγής.

Και δεν τελειώσαμε εκεί

Πέρασαν 30 χρόνια, ο τρόπος προώθησης των κινηματογραφικών ταινιών άλλαξε εκατό φορές, τα σάιτ προώθησης ταινιών θεωρούνται πια ξεπερασμένα, όμως κάτι παρέμεινε ανοικτό από εκείνη την εποχή, κάτι πολύχρωμο και funky και ατελείωτα 90ς. To spacejam.com!

spacejam.com

Τι μας αρέσει πιο πολύ

Προφανώς το planet b-ball, μια ενότητα αφιερωμένη στον Μάικλ Τζόρνταν και στις προπονήσεις που έκανε μόνος ή μαζί με άτομα ντυμένα με πράσινες στολές (πάνω στις οποίες σχεδιάστηκαν φιγούρες animation). Tα βιντεάκια (quicktime VR files) αυτού του «μουσείου» ψηφιακής τεχνολογίας είναι διαθέσιμα προς κατέβασμα ακόμα και σήμερα!.