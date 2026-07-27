«Επίσημη γλώσσα το Σουέλ»: Το teaser της νέας ταινίας του The Boy - Βασισμένη στο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη

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Η νέα παραγωγή της Tanweer - η μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς - είναι βασισμένη στο βραβευμένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη «Σουέλ». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) και το σενάριο η ίδια η Ιωάννα Καρυστιάνη.

Το σενάριο ακολουθεί την ιστορία του καπετάνιου Μήτσου Αυγουστή, ενός θρυλικού θαλασσινού που, στο τέλος της ναυτικής του πορείας, έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, κρυμμένα μυστικά και τημεγάλη αγάπη της ζωής του.

«Σουέλ» είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι.

Tanweer

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Βαγγέλη Μουρίκη, Μαρία Καβογιάννη και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Το κεντρικό καστ συμπληρώνουν οι Ακύλλας Καραζήσης, Δημήτρης Καπουράνης, Γρηγορία Γρούμπα, Ανδρέας Βοτίκας, Μανώλης Μαυροματάκης, Ανθή Ευστρατιάδου.

Σύνοψη

Ο πολύπειρος Καπετάνιος Μήτσος Αυγουστής αρνείται πεισματικά́να αποσυρθεί επειδή το σουέλ του’βαλε μπελά στο μυαλό και η θάλασσα δεν τον επιστρέφει...

Δώδεκα χρόνια βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, σε ρήξη με την οικογένεια, σύγκρουση με την εταιρία, αλλά με ακλόνητους δεσμούς με τους 22ναυτικούς του φορτηγού ATHOSIII.

Ανυπάκουος, καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια,φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζει σιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα - μέρα παλεύει με ταασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικότου.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Ο Μήτσος Αυγουστής

.Η θάλασσα και η στεριά.

Η οικογενειακή ζωή και η ζωή του ναυτικού.

Η υποχρέωση και οι επιθυμίες.

Η πατρίδα και η όχι πατρίδα.

Η Φλώρα και η Λίτσα.

Πατέρας και γιος.

Ο Αντώνης του.

Φως και απόλυτο σκοτάδι.

Ο Καπετάν Μήτσος πλέει κάπου στον Ειρηνικό.

Μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.Μεταξύ ζωής και θανάτου.

Κάπου εκεί υπάρχει ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελευσίνα.

Θολά στο μυαλό του θυμίζει κάτι σε Παράδεισο.

Γι’ αυτό συνεχίζει.

Αλέξανδρος Βούλγαρης

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Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης (TheBoy)

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη

Παραγωγοί: Διονύσης Σαμιώτης, Γιάννης Ιακωβίδης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Διευθυντής Παραγωγής: Γιώργος Καρόρης

Production Designer: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης

Ενδυματολόγος: Άλκηστις Μάμαλη

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Sound Design: Άρης Λουζιώτης

Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

VFX: StardustEffects

Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου

Κομμώσεις: Χρόνης Τζήμος

Casting Director: Κωνσταντίνα Βούλγαρη