Επιστρέφει με δεύτερη ταινία το «Top Gun: Maverick» - Ξανά ο Τομ Κρουζ στο ρόλο του «Maverick»

H δεύτερη ταινία της τεράστιας επιτυχίας της Paramount Pictures, «Top Gun: Maverick» (2022), ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα ότι βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο CinemaCon που λαμβάνει χώρα στο Λας Βέγκας, ο συνεπικεφαλής ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) επιβεβαίωσε πως το σενάριο της νέας ταινίας έχει ήδη αρχίσει να γράφεται.
Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) θα υποδυθεί ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ θα δούμε και επιστροφή του παραγωγού των μεγάλων επιτυχιών, Τζέρι Μπρουκχάιμερ.
Σημειώνεται ότι το Deadline είχε αναφέρει το 2024 ότι μια τρίτη ταινία του franchise βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον Έρεν Κρούγκερ (Ehren Kruger) να αναλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου.
- Μία προσαγωγή για τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας: Πώς έγινε το δυστύχημα, οι πρώτες μαρτυρίες
- Eύθραυστη η εκεχειρία του Λιβάνου με το Ισραήλ - Θολό τοπίο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Live οι εξελίξεις
- Κεφαλονιά: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς φέρνει στο φως το Reader
- Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις κέρδισε το Όσκαρ και λίγο καιρό μετά το πέταξε στα σκουπίδια
