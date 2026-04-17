Επιστρέφει με δεύτερη ταινία το «Top Gun: Maverick» - Ξανά ο Τομ Κρουζ στο ρόλο του «Maverick»

H δεύτερη ταινία της τεράστιας επιτυχίας της Paramount Pictures, «Top Gun: Maverick» (2022), ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα ότι βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο CinemaCon που λαμβάνει χώρα στο Λας Βέγκας, ο συνεπικεφαλής ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) επιβεβαίωσε πως το σενάριο της νέας ταινίας έχει ήδη αρχίσει να γράφεται.

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) θα υποδυθεί ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ θα δούμε και επιστροφή του παραγωγού των μεγάλων επιτυχιών, Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Σημειώνεται ότι το Deadline είχε αναφέρει το 2024 ότι μια τρίτη ταινία του franchise βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον Έρεν Κρούγκερ (Ehren Kruger) να αναλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου.