Έρχεται ταινία για το θρυλικό Rocky και ο πρωταγωνιστής είναι «φτυστός» ο Σταλόνε

Ο Πίτερ Φαρέλι, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει μια νέα ταινία που θα αφηγηθεί την αληθινή, σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία, του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε έφτιαξε το θρυλικό Rocky του 1976.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η ταινία με τίτλο «I Play Rocky», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός Άντονι Ιπόλιτο, ο οποίος έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Σταλόνε. Σύμφωνα με το World of Reel, o ηθοποιός συμμετείχε στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».

Η νέα ταινία σε σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ, θα επικεντρωθεί στην περίοδο που ο Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός με μια μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Ο ίδιος είχε γράψει το σενάριο του «Rocky» και, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από μεγάλα στούντιο, είχε αρνήθηκε να το πουλήσει αν δεν του επέτρεπαν να παίξει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Διαβάστε ακόμα: H πρoσβολή στον Σιλβέστερ Σταλόνε που απογείωσε το Rocky

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, αντ' αυτού δουλεύει για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 ενώ απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας το Bραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Θυμηθείτε το τρέιλερ του θρυλικού Rocky: