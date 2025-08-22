Ertflix: 4 ταινίες για να μη σκέφτεσαι τις καλοκαιρινές διακοπές που τελείωσαν

Έχεις γυρίσει από τις καλοκαιρινές διακοπές και προσπαθείς (μάταια ακόμα) να προσαρμοστείς στην καθημερινότητα. Αν έχεις την ανάγκη να σε δει λίγο το σπίτι σου και να μην χρειαστεί να κάνεις απολύτως τίποτα, τότε το Ertflix είναι ο σωτήρας σου.

Μία καλή ταινία ποτέ δεν είναι κακή ιδέα. Γι'αυτό σου προτείνουμε τέσσερις ταινίες για να περάσεις αναίμακτα αυτό το Σαββατοκύριακο, μέχρι να αρχίσεις ξανά τους μαραθώνιους στις σειρές.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr