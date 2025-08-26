Φεστιβάλ Βενετίας: «Μιλήστε για την Γάζα» ζητούν εκατοντάδες καλλιτέχνες και δημιουργοί

Την Τετάρτη η Βενετία θα γεμίσει με «αστέρια» καθώς το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ξεκινάει. Τα βλέμματα έχει τραβήξει η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του Πάολο Σορεντίνο «La Grazia» αλλά και η «Βουγόνια» του Γιώργου Λάνθιμου.Μπορεί τα βλέμματα να εστιάζουν εκεί, αλλά μια σημαντική και ουσιαστική πρωτοβουλία φαίνεται να τραβάει την προσοχή.

Η πρωτοβουλία με τον τίτλο Venice4Palestine (V4P) καλεί τους διοργανωτές τους Φεστιβάλ να πάρουν θέση στην γενοκτονία που συντελείται μέχρι και σήμερα από τον Ισραηλινό στρατό στην περιοχή της Γάζα.

«Δεν υπάρχει κινηματογράφος χωρίς ανθρωπιά»

Σε μια ανοιχτή επιστολή που την υπογράφουν εκατοντάδες Ιταλοί, και όχι μόνο, ηθοποιοί και σκηνοθέτες καλούν την διοργανώτρια αρχή να μιλήσει ανοιχτά γι’αυτό που συμβαίνει στην Γάζα χωρίς περιστροφές. Σημειώνουν πως το Φεστιβάλ δεν πρέπει να είναι «μια κενή βιτρίνα» αλλά οφείλει να μετατραπεί σε ένα μέρος για «ανοιχτό διάλογο, ενεργή συμμετοχή και αντίσταση όπως και στο παρελθόν». Οι δημιουργοί όπως ο σκηνοθέτης Κεν Λόουτς, ο ηθοποιός Τσαρλς Ντανς, ο Τόνι Σερβίλο, αλλά και οι βραβευμένοι σκηνοθέτες από την Παλαιστίνη, Αράμπ Νάσερ και Ταρίζαν Νάσερ, τονίζουν πως δεν μπορεί να υπάρχει «κινηματογράφος χωρίς ανθρωπιά».

Το λιοντάρι της Βενετίας | Youtube

Η απάντηση από τις αρχές του Φεστιβάλ ήταν άμεση. Σε αυτήν, αναφέρουν πως η Μπιενάλε «ήταν και παραμένει ένα μέρος ανοιχτό στον διάλογο». Γι’αυτό, όπως τονίζουν, στο περσινό Φεστιβάλ προβλήθηκε η ταινία του Ισραηλινού σκηνοθέτη Dani Rosenberg που αφορούσε τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου με την επίθεση της Χαμάς.

Όλα αυτά συμβαίνουν στον απόηχο της απόφασης του ΟΗΕ να ανακηρύξει πως η Γάζα βρίσκεται σε κατάσταση λιμού. Επίσης, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στην συνεδρίαση του οργανισμού, αναμένεται η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανία, την Γαλλία και τον Καναδά μεταξύ άλλων.

Οι καλλιτέχνες κλείνουν την επιστολή τους με την κραυγή «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».