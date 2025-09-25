Γιατί η αναβολή της πρεμιέρας του «The Savant» έχει φέρει αντιδράσεις

Η πρεμιέρα της δραματικής σειράς «The Savant», της AppleTv+, ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οδήγησαν την streaming πλατφόρμα στην αναβολή της, γεννώντας ερωτήματα, για το κατά πόσο οι μεγάλες εταιρείες υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις.
«Ύστερα από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του ‘The Savant’», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple TV+ στο Variety. «Εκτιμούμε την κατανόηση του κοινού και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μεταγενέστερη ημερομηνία».
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Πάρις Ρούπος: Η Pizza Fan απέλυσε τον κωμικό, επειδή το απαίτησε ο Μπογδάνος
- Γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν χωρίς φρουρό την ημέρα που εκτελέστηκε από τη 17Ν
- Ανατριχιαστικό βίντεο με κάμερα Tesla που καταγράφει «ψυχές» έξω από νεκροταφείο
- Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» - Το όλο νόημα βίντεο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.