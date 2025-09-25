Μενού

Γιατί η αναβολή της πρεμιέρας του «The Savant» έχει φέρει αντιδράσεις

Οι εταιρείες μέσων υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις, ακόμη κι όταν δεν έχουν καν εκδηλωθεί.

Reader symbol
Newsroom
The Savant
The Savant | Youtube
  • Α-
  • Α+

Η πρεμιέρα της δραματικής σειράς «The Savant», της AppleTv+, ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οδήγησαν την streaming πλατφόρμα στην αναβολή της, γεννώντας ερωτήματα, για το κατά πόσο οι μεγάλες εταιρείες υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του ‘The Savant’», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple TV+ στο Variety. «Εκτιμούμε την κατανόηση του κοινού και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΤΑΙΝΙΕΣ