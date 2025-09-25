Γιατί η αναβολή της πρεμιέρας του «The Savant» έχει φέρει αντιδράσεις

Η πρεμιέρα της δραματικής σειράς «The Savant», της AppleTv+, ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οδήγησαν την streaming πλατφόρμα στην αναβολή της, γεννώντας ερωτήματα, για το κατά πόσο οι μεγάλες εταιρείες υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του ‘The Savant’», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple TV+ στο Variety. «Εκτιμούμε την κατανόηση του κοινού και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

