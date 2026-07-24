Γιατί η Οδύσσεια έσπασε τα ταμεία

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου, επιτυγχάνοντας εξαιρετικές αποδόσεις, καθώς αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία της καριέρας του οσκαρικού σκηνοθέτη, με το εκτιμώμενο συνολικό box office στο τριήμερο στις ΗΠΑ στα 124,1 εκατ. δολάρια και σε παγκόσμιο επίπεδο να ξεπερνά τα 260 εκατ. δολάρια. Μάλιστα, κέρδισε ένα CinemaScore A και υψηλές βαθμολογίες από κριτικούς και κοινό σε ΜΜΕ και σάιτς όπως το Rotten Tomatoes.

Έως σήμερα, στα Village Cinemas τα εισιτήρια έχουν ήδη ξεπεράσει τα 127.000 επιβεβαιώνοντας τη μοναδική απήχηση της τελευταίας παραγωγής του 55χρονου Βρετανοαμερικανού στο ελληνικό κοινό.

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