Γιατί ο Νίκολας Κέιτζ άλλαξε το επώνυμο του - μια άγνωστη ιστορία

Όταν ο Νίκολας Κέιτζ ήταν 15 ετών, είχε μπει στο ίδιο αυτοκίνητο με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και του είχε πει αυτολεξεί «θα σου δείξω εγώ τι σημαίνει υποκριτική!» καθώς τον πίεζε να τον περάσει από ακρόαση για μια, οποιαδήποτε από τις ταινίες του. Αυτή η επιμονή του έφηβου Νίκολας, πήρε ως απάντηση μια επιδεικτική σιωπή, παρατεταμένη. Δεν ήταν ακόμα η στιγμή του.

Πώς όμως ο Νίκολας Κέιτζ είχε μπει στο ίδιο αυτοκίνητο με τον θρυλικό δημιουργό σινεμά, τον Φράνσις Φορντ Κόπολα;

Γιατί είναι ο θείος του!

Ο Νίκολας Κέιτζ γεννήθηκε ως Νίκολας Κόπολα το 1964 στο Μπέβερλι Χιλς, ως το παιδί της χορεύτριας κλασικού χορού Τζόι Βόγκελσανγκ και του καθηγητή συγκριτικής λογοτεχνίας, Αυγούστου Κόπολα, αδελφού του Φράνσις Φορντ Κόπολα και της ηθοποιού Τάλια Σάιρ. Ήταν το μεσαίο παιδί σε μια πενταμελή οικογένεια, με άλλα δύο αδέλφια, τον Μαρκ Κόπολα (σήμερα είναι Dj) και τον Κρίστοφερ (ηθοποιός).

Ο Αύγουστος, παράλληλα με την ακαδημαϊκή του διαδρομή, συνεργάστηκε με τον αδελφό του στην εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε, την America Zoetrope, ενώ ίδρυσε και την Επιτροπή Κινηματογράφου και Κινούμενων Τεχνών στο Σαν Φρανσίσκο και υπήρξε και πρόεδρος του "Education First", ενός οργανισμού που προσπάθησε να συνδέσει τα στούντιο των κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ με σχολικά προγράμματα. Έδειξε αρκετό ενδιαφέρον και για πρωτοβουλίες που αφορούσαν άτομα με περιορισμένη όραση.

Ο Νίκολας Κόπολα αλλάζει το όνομα του

Στο πέρασμα των ετών, η επιμονή του νεαρού Νίκολας αρχίζει να αποδίδει και το όνομα του κυκλοφορεί στα στούντιο παραγωγής ταινιών. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας Κόπολα και για την αποφυγή της «ρετσινιάς» του νεποτισμού, ο ανερχόμενος ηθοποιός αλλάζει το όνομα του και γίνεται Κέιτζ, εμπνευσμένος από τον αγαπημένο του ήρωα της Marvel, Luke Cage.

Μία ιστορία που δένει πατέρα και γιό;

Το 2010, ο Νίκολας Κέιτζ έπαιξε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας "The Sorcerer's Apprentice". Ήταν μια ιστορία για έναν μάγο που ζούσε στο σύγχρονο Μανχάταν, ο οποίος με τη βοήθεια ενός πολλά υποσχόμενου μαθητή, κατάφερναν να εμποδίσουν την ανάσταση μιας σκοτεινής υπερδύναμης. Η ταινία αυτή αφιερώθηκε «με αγάπη, στον δόκτορα Αύγουστο Κόπολα», που είχε πεθάνει πριν από λίγους μήνες, σε ηλικία 75 ετών.

Reddit