Γούντι Άλεν: Οργή από τους Ουκρανούς για τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ της Μόσχας - Τι απαντά

Σάλος έχει προκληθεί με τον διάσημο σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, ο οποίος συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο ίδιος ωστόσο, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Μόσχα ήταν «εξωραϊσμός» των ρωσικών φρικαλεοτήτων, μετά την καταδίκη της εμφάνισής του από το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο Άλεν έκανε δηλώσεις στον Guardian αναφορικά με το θέμα: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απόλυτο άδικο. Ο πόλεμος που προκάλεσε είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι και αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν πιστεύω ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών διαλόγων είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Γούντι Άλεν: Η εμφάνιση στο Φεστιβάλ της Μόσχας και η αντίδραση της Ουκρανίας

Αναλυτικότερα, ο Άλεν είχε εμφανιστεί την Κυριακή (24/08) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο σκηνοθέτης Φιόντορ Μποντάρτσουκ, μακροχρόνιος πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και σκηνοθέτης πατριωτικών επικών ταινιών όπως το «Στάλινγκραντ» (2013) και η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Attraction».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υπουργείο ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή για τη θυσία των Ουκρανών ηθοποιών και κινηματογραφιστών που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από Ρώσους εγκληματίες πολέμου στον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Προσθέτει: «Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές και τις φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια μπροστά στις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει εγκλήματα ή να χρησιμεύσει ως εργαλείο προπαγάνδας. Καταδικάζουμε έντονα την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Άλεν δήλωσε ότι δεν έχει σχέδια να γυρίσει ταινία στη Ρωσία, αλλά ότι έχει «μόνο καλά συναισθήματα για τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη».

Ο Άλεν φέρεται επίσης να δήλωσε ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την τετραμερή κινηματογραφική μεταφορά του λογοτεχνικού έργου «Πόλεμος και Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του πατέρα του Μποντάρτσουκ, Σεργκέι, που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.

Οι δύο τελευταίες δουλειές του στον κινηματογράφο γυρίστηκαν με οικονομική υποστήριξη από ευρωπαϊκές πηγές: το «Rifkin’s Festival» στην Ισπανία, που κυκλοφόρησε το 2020, και το «Coup de Chance» στη Γαλλία, που θα κυκλοφορήσει το 2023. Αυτό συνέβη μετά την ακύρωση της συμφωνίας παραγωγής του με την Amazon το 2019. Ο Άλεν μήνυσε την Amazon και κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η νομική διαμάχη του με την Amazon ακολούθησε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε η Ντίλαν Φάροου το 2014, στην οποία ανανέωνε τις κατηγορίες ότι ο Άλεν την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν επτά ετών, κάτι που ο Άλεν αρνείται και για το οποίο αθωώθηκε μετά από δύο έρευνες.

Το 2024, ο Άλεν υπαινίχθηκε ότι μπορεί να αποσυρθεί, λέγοντας: «Όλος ο ρομαντισμός της κινηματογραφικής δημιουργίας έχει χαθεί».

Πηγή: The Guardian