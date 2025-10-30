«H ιστορία της Κρίστι σε εμπνέει τόσο πολύ»: Οι δηλώσεις της Σίντνεϊ Σουίνι για την ταινία Christy

Στις 6 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από την TFG η νέα ταινία Christy, βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Κρίστι Μάρτιν, της θρυλικής πυγμάχου που τιμήθηκε επτά φορές στο Hall of Fame και επέζησε από ενδοοικογενειακή βία.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Μισό, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει μία γυναίκα με θάρρος και δύναμη, που κατάφερε να ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια της. Στο πλευρό της παίζουν οι Μπεν Φόστερ και Μέριτ Γουίβερ.
