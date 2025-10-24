«Χρειάζομαι ένα διάλειμμα»: Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε παύση από το σινεμά

Μετά από έτη ασταμάτητης δημιουργικής πορείας, ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε σε συνέντευξή του πώς μετά την τελευταία του ταινία Bugonia, πρόκειται να κάνει μια παύση από το σινεμά.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Collider αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει πραγματοποιήσει 3 ταινίες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Απαντώντας στον δημοσιογράφο ο οποίος τον ρώτησε πώς κατάφερε να κάνεις τρεις σπουδαίες ταινίες μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ο Έλληνας σκηνοθέτης σχολίασε «Δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό άλλο (σ.σ γέλια) Γι' αυτό είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα μιλάω σοβαρά».

«Αποφασίζω ποια ταινία θα κάνω κάθε φορά που ένα σενάριο είναι έτοιμο, οπότε όταν είναι έτοιμο, είναι απλώς κρίμα να το αφήσω εκεί και να περιμένω. Έτσι, ανάγκασα τον εαυτό μου να προσπαθήσω να βρω χρόνο να το κάνω αμέσως μόλις τελειώνω την προηγούμενη ταινία».

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την επιτυχία της ταινίας «Ευνοούμενης» το 2018 και το πενταετές διάλειμμα που ακολούθησε, ο Γιώργος Λάνθιμος ολοκλήρωσε τρεις μεγάλες ταινίες σε τρία χρόνια: το «Poor Things», τις «Ιστορίες Καλοσύνης» και την «Bugonia».

Η τελευταία του ταινία Bugonia, ήταν η θριαμβευτική έναρξη του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.