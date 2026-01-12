Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάρωσε το «Η μια μάχη μετά την άλλη» - Οι νικητές των βραβείων

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες, τιμώντας τις κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς. Η 83η τελετή στο Μπέβερλι Χιλς ξεχώρισε για τις δυνατές ερμηνείες, τις ανατροπές στις μεγάλες κατηγορίες και την κυριαρχία δύο τίτλων: One Battle After Another και Hamnet.

Η ταινία One Battle After Another αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, συγκεντρώνοντας τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους Καλύτερης Κωμωδίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.

Στο δραματικό πεδίο, το Hamnet επιβεβαίωσε την κριτική του δυναμική, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Δραματικού Φιλμ και την ερμηνευτική διάκριση της Τζέσι Μπάκλεϊ.

Στην τηλεόραση, η σειρά Adolescence του Netflix συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, κατακτώντας το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ οι ερμηνείες των Στίβεν Γκρέιαμ και Μισέλ Γουίλιαμς ξεχώρισαν στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Νικητές – Ταινίες

Καλύτερο Δραματικό Φιλμ: Hamnet

Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ: One Battle After Another

Καλύτερος Ηθοποιός (Δράμα): Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent

Καλύτερη Ηθοποιός (Δράμα): Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Καλύτερος Ηθοποιός (Κωμωδία): Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Καλύτερη Ηθοποιός (Κωμωδία): Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Τιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Καλύτερη Ξένη Ταινία: The Secret Agent (Βραζιλία)

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office: Sinners

Καλύτερη Ταινία Ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Νικητές – Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Καλύτερος Ηθοποιός (Δράμα): Νόα Γουάιλ – The Pitt

Καλύτερη Ηθοποιός (Δράμα): Ρία Σίχορν – Pluribus

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

Καλύτερος Ηθοποιός (Κωμωδία): Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Καλύτερη Ηθοποιός (Κωμωδία): Τζιν Σμαρτ – Hacks

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Adolescence

Καλύτερος Ηθοποιός (Μίνι Σειρά): Στίβεν Γκρέιαμ – Adolescence

Καλύτερη Ηθοποιός (Μίνι Σειρά): Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex