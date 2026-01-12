Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάρωσε το «Η μια μάχη μετά την άλλη» - Οι νικητές των βραβείων

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες, τιμώντας τις κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς. Η 83η τελετή στο Μπέβερλι Χιλς ξεχώρισε για τις δυνατές ερμηνείες, τις ανατροπές στις μεγάλες κατηγορίες και την κυριαρχία δύο τίτλων: One Battle After Another και Hamnet.
Η ταινία One Battle After Another αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, συγκεντρώνοντας τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους Καλύτερης Κωμωδίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.
Στο δραματικό πεδίο, το Hamnet επιβεβαίωσε την κριτική του δυναμική, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Δραματικού Φιλμ και την ερμηνευτική διάκριση της Τζέσι Μπάκλεϊ.
Στην τηλεόραση, η σειρά Adolescence του Netflix συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, κατακτώντας το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ οι ερμηνείες των Στίβεν Γκρέιαμ και Μισέλ Γουίλιαμς ξεχώρισαν στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Νικητές – Ταινίες
Καλύτερο Δραματικό Φιλμ: Hamnet
Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ: One Battle After Another
Καλύτερος Ηθοποιός (Δράμα): Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent
Καλύτερη Ηθοποιός (Δράμα): Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
Καλύτερος Ηθοποιός (Κωμωδία): Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme
Καλύτερη Ηθοποιός (Κωμωδία): Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You
Β’ Ανδρικός Ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ – Sentimental Value
Β’ Γυναικείος Ρόλος: Τιάνα Τέιλορ – One Battle After Another
Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another
Καλύτερη Ξένη Ταινία: The Secret Agent (Βραζιλία)
Καλύτερη Επίδοση στο Box Office: Sinners
Καλύτερη Ταινία Ανιμέισον: KPop Demon Hunters
Νικητές – Τηλεόραση
Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt
Καλύτερος Ηθοποιός (Δράμα): Νόα Γουάιλ – The Pitt
Καλύτερη Ηθοποιός (Δράμα): Ρία Σίχορν – Pluribus
Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio
Καλύτερος Ηθοποιός (Κωμωδία): Σεθ Ρόγκεν – The Studio
Καλύτερη Ηθοποιός (Κωμωδία): Τζιν Σμαρτ – Hacks
Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Adolescence
Καλύτερος Ηθοποιός (Μίνι Σειρά): Στίβεν Γκρέιαμ – Adolescence
Καλύτερη Ηθοποιός (Μίνι Σειρά): Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex
