Μενού

Η Αγγελία είναι ένα εκρηκτικό και διασκεδαστικό ψυχολογικό θρίλερ, με δυνατό plot twist

Το ψυχολογικό θρίλερ είναι απολαυστικό, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινά με την απαραίτητη ηρεμία, μέχρι που έρχεται η απότομη κορύφωση.

Reader symbol
Newsroom
Η Αγγελία
Η Αγγελία - Τρέηλερ | YouTube/spentzosfilm
  • Α-
  • Α+

Πηγαίνοντας στην Avant Premiere της ταινίας «Η Αγγελία», που κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου από τη Spentzos Film, ένιωθα την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό, αλλά κυρίως την περιέργεια για το πώς η σεναριογράφος Ρεμπέκα Σονενσίν και ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ, θα αποδώσουν στην μεγάλη οθόνη την συγκλονιστική και ανατρεπτική ιστορία της Φρίντα ΜακΦάντεν.

Τελικά, αν και είμαι της άποψης πως τα βιβλία είναι πάντα καλύτερα από τις κινηματογραφικές μεταφορές τους, υπάρχουν πράγματι οι φωτεινές εξαιρέσεις. Και Η Αγγελία είναι μία εξ αυτών.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ