Η άγνωστη ταινία στην οποία έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πιτσιρικάς και μάθαμε μόλις σήμερα

Ποιος θα πίστευε ότι το λαμπρότερο αστέρι του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφική ταινία όταν ήταν μόλις 16 ετών;

Και όμως, ο γνωστός μπασκετμπολίστας το 2012, ένα χρόνο πριν φύγει στην Αμερική, για να ξεκινήσει την καριέρα του στο μπάσκετ πέρασε μαζί με την μητέρα του, Βερόνικα, από την ταινία «Dead Europe» αυστραλιανής παραγωγής.

Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Τόνι Κράβιτς αποτελεί διασκευή του βιβλίου του Χρήστου Τσιόλκα που εκδόθηκε το 2005 με θέμα την ιστορία ενός άντρα που γυρνάει στην Ελλάδα για να μεταφέρει τις στάχτες του νεκρού πατέρα του στην γενέτειρά του.

Ο τότε ανήλικος Γιάννης υποδύθηκε έναν μικρό ρόλο που περιελάμβανε μόνο δύο ατάκες: Ησυχία, παρακαλώ, είναι αργά» και «Είναι νεκρή, έφυγε»,

Κανείς δεν περίμενε τότε ότι έναν χρόνο μετά το παιδί αυτό θα φύγει στην Αμερική κυνηγώντας το άπιαστο όνειρο να γίνει παίκτης του NBA και να κατακτήσει την κορυφή του αθλήματος ως ένας All Star.

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή Στούντιο 4 με το απόσπασμα όπου εμφανίζεται ο Γιάννης:

Πηγή: ΕΡΤ