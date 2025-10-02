Η απόλυτη έκπληξη: Η Έμα Στόουν μιλάει άπταιστα ελληνικά σε ηχητικό στις «Νύχτες Πρεμιέρας»

Ο Γιώργος Λάνθιμος έδωσε το «παρών» χθες Τετάρτη (1/10) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην επίσημη έναρξη του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας όπου έγινε η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Βουγονία» με πρωταγωνίστρια τη μούσα του, Έμα Στόουν.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λάνθιμος είχε ετοιμάσει για το κοινό των 31ων Νύχτων Πρεμιέρας μια έκπληξη με τη βοήθεια της Έμα Στόουν: της είχε ζητήσει να ηχογραφήσει ένα μήνυμα στα ελληνικά μέσω του οποίου θα απευθυνόταν στους Έλληνες θεατές.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει πραγματικά ελληνικά εκτός από 2-3 λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει.

Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει. Ελπίζω να λειτούργησε», είπε από σκηνής ο Γιώργος Λάνθιμος και έβαλε να παίξει το ηχητικό.

«Καλησπέρα θα ήθελα πολύ να είμαι απόψε μαζί σας στη Α' προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός.

Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ», ακούστηκε να λέει η Έμα Στόουν σε άπταιστα ελληνικά, με το κοινό να ξεσπά σε γέλια μόλις άκουσε τη λέξη «διακτινισμός».

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στην επίσημη σελίδα του Φεστιβάλ στο Instagram, συνοδευόμενο από την ακόλουθη λεζάντα: «Το αποκλειστικό μήνυμα της Έμα Στόουν - σε άπταιστα ελληνικά - για την πανελλήνια πρεμιέρα της Βουγονίας του Γιώργου Λάνθιμου στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!».

Εάν κρίνουμε από τα like και τα σχόλια των followers, αλλά και την αναπαραγωγή που έχει γίνει στα social media, η έκπληξη της Στόουν και του Λάνθιμου μάλλον άρεσε στο κοινό.