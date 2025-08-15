Η εμβληματική ταινία του 1970 που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και καθόρισε τον κινηματογράφο

Μετά την κατάργηση του κώδικα Hays - ο οποίος ξεκίνησε την εφαρμογή του το 1930 και διήρκησε έως το 1968, απαγορεύοντας την παρουσίαση ταμπού θεμάτων ή τολμηρού περιεχομένου στον αμερικανικό κινηματογράφο - η βιομηχανία έγινε πιο απελευθερωμένη. Πολλοί σκηνοθέτες ξέφυγαν από τις αυστηρές νόρμες και άντλησαν έμπνευση από τον ευρωπαϊκό και ανεξάρτητο κινηματογράφο, φέρνοντας ανανεωμένη αισθητική και θεματολογία στο Χόλιγουντ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ταινίες «Bonnie and Clyde» και «Easy Rider», όπου το αμερικανικό κοινό γνώρισε έναν κινηματογράφο που άφηνε πίσω του τα επιφανειακά και ανιαρά happy ends και υιοθετούσε πιο κυνικές αφηγήσεις - η παρουσίαση της βίας, του σεξ και των ναρκωτικών δεν είχε φραγμούς, αποτυπώνοντας έτσι και τον κοινωνικό αναβρασμό της εποχής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Jenny.gr