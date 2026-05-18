Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

Η κάμερα του mykonoslive.tv⁠ κατέγραψε σήμερα (18/5) την πρώτη ημέρα γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς του Netflix⁠, «Emily in Paris», τα οποία ξεκίνησαν στη δημοφιλή παραλία του Άγιοu Σώστη.

Η μεγαλοπρεπής παραγωγή ανταποκρίνεται φυσικά σε μεγέθη...Χόλιγουντ, με σχεδόν 80 άτομα στο κινηματογραφικό συνεργείο και δεκάδες κομπάρσους.

Στα αποκλειστικά πλάνα του μέσου φαίνεται η Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία συντελεστών σε κάθε σημείο για να περιφρουρούν το «ζωντανό» στούντιο.