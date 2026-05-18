Μενού

Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

Δημοσιογραφική κάμερα κατέγραψε σήμερα (18/5) την πρώτη ημέρα γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς του Netflix⁠, «Emily in Paris»

Reader symbol
Newsroom
Πλάνα από τα γυρίσματα του «Emily in Paris»
Πλάνα από τα γυρίσματα του «Emily in Paris» | mykonoslive
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η κάμερα του mykonoslive.tv⁠ κατέγραψε σήμερα (18/5) την πρώτη ημέρα γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς του Netflix⁠, «Emily in Paris», τα οποία ξεκίνησαν στη δημοφιλή παραλία του Άγιοu Σώστη.

Η μεγαλοπρεπής παραγωγή ανταποκρίνεται φυσικά σε μεγέθη...Χόλιγουντ, με σχεδόν 80 άτομα στο κινηματογραφικό συνεργείο και δεκάδες κομπάρσους.

Στα αποκλειστικά πλάνα του μέσου φαίνεται η Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία συντελεστών σε κάθε σημείο για να περιφρουρούν το «ζωντανό» στούντιο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΑΙΝΙΕΣ