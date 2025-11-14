Η Εύα Λονγκόρια έβγαλε 12 εκατομμύρια από μια ταινία που δεν έπαιξε ποτέ

Μία θρυλική ταινία στην οποία προτάθηκε ρόλος στον Κιάνου Ριβς, αλλά εκείνος αρνήθηκε λόγω υποχρεώσεων με άλλες παραγωγές, ήταν το Heat, με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Για καλή του τύχη όμως, ο Κιάνου απάντησε αμέσως θετικά όταν εμφανίστηκε η πρόταση για τον κεντρικό ρόλο στο John Wick, που έγινε μια σειρά ταινιών δράσης, με εισπράξεις που έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Το πέμπτο κεφάλαιο της σειράς ταινιών βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της παραγωγής, με πιθανή πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2026.

Μια αρκετά δραστήρια ηθοποιός/παραγωγός ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, που τυχαίνει να είναι και απερίγραπτα όμορφη, αυτή τη στιγμή μάλλον ευγνωμονεί τον Κιάνου γι' αυτή του την επιλογή και ταυτόχρονα εκείνο το πρόσωπο που την έπεισε να επενδύσει έξι εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη ταινία. Είναι η Εύα Λονγκόρια.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, είχε προταθεί στην ηθοποιό να βάλει αυτά τα χρήματα, με την υποσημείωση πως αν δεν συγκεντρωνόταν αυτό το ποσό, η παραγωγή θα έμπαινε «στο ράφι», θα ματαιωνόταν οριστικά.

«Ήταν ένας μάνατζερ, όχι δικός μου μάνατζερ, που μου τηλεφώνησε. Μου είπε «έχεις λεφτά, βάλ' τα σε αυτή την παραγωγή». Και δεν ήξερα καν πώς παράγεται μια ταινία. Τον ρωτούσα, τι εννοείς έχουν κενό χρηματοδότησης; Αλλά κάτι που αγαπώ πολύ, είναι να επενδύω σε ανθρώπους. Αν μου λές πως ανοίγεις μια φάρμα με κοτόπουλα και είσαι παθιασμένος με αυτή τη δουλειά, θα σε βοηθήσω. Εννοώ, οι σκηνοθέτες της ταινίας ήξεραν τι κάνουν.

Είχαν δουλέψει 10.000 ώρες ως κασκαντέρ και βοηθοί σκηνοθέτη, ήξεραν πώς να κάνουν μια καλή ταινία καταδίωξης. Ήταν τόσο παθιασμένοι, που ήμουν σίγουροι πως θα έκαναν μια τέλεια ταινία», δήλωσε η ηθοποιός στο Business Insider.

Μέχρι στιγμής έχει βγάλει την επένδυση της στο διπλάσιο (12 εκατομμύρια δολάρια).

Όταν ρωτήθηκε ξανά η Λονγκόρια για το αν λαμβάνει μερίδιο από τα κέρδη της ταινίας, επιβεβαίωσε πως όντως κερδίζει ακόμα χρήματα. «Το μόνο για το οποίο μετανιώνω είναι που δεν συμμετείχα και στις επόμενες ταινίες», συμπλήρωσε.

Εμείς πάντως ψηφίζουμε ήδη ΝΑΙ σε ένα ντουέτο Ριβς-Λονγκόρια.