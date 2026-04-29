Η φρικτή φάρσα που έκανε ο Μελ Γκίμπσον στην Τζούλια Ρόμπερτς

Ο ηθοποιός Μελ Γκίμπσον είναι μια παράξενη προσωπικότητα, με πολλές φήμες και πολλές ιστορίες για τον τρόπο που προσεγγίζει τους ανθρώπους για να κάνει «πλάκα», για να φλερτάρει, για να δημιουργήσει κάποια σύνδεση. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από ταινίες όπως το «Φονικό Όπλο» έχει μια παράξενη οπτική για το τι σημαίνει χιούμορ. Θα εξηγήσουμε.

Στα γυρίσματα της ταινίας "Forever Young", ο Μελ γνώρισε την Τζέιμι Λι Κέρτις, μια ηθοποιό που «γέννησε» τον όρο "scream" queen" παίζοντας στην θρυλική ταινία "Halloween". Ο Μελ Γκίμπσον προσπάθησε να την αιφνιδίασει, φορώντας μάσκα χόκεϊ και κρατώντας ένα τεράστιο μαχαίρι. Έκτοτε, η μεταξύ τους συνεργασία δεν εξελίχθηκε τόσο θετικά.

Στο "Hacksaw Ridge", μεταμφιέστηκε σε ηλικιωμένο και παρενοχλούσε το ίδιο του το καστ την ώρα που έτρωγαν.

Ίσως αυτά να μπορούσαν να θεωρηθούν αθώο χιούμορ, αλλά αυτό που έκανε στη σκηνοθέτρια του "What Women Want", τη Νάνσι Μάγιερς, ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Ο Γκίμπσον τύπωσε ψεύτικες ανακοινώσεις, ενώ φορούσε μια μάσκα που τον έκανε να μοιάζει με «εξαγριωμένο ξυλοκόπο», υπονοώντας ότι ένας μανιακός κυκλοφορούσε ελεύθερος στο στούντιο της Paramount. Η Μάγιερς δέχτηκε ενέδρα από τον μεταμφιεσμένο Μελ, που την κυνηγούσε με ένα ακονισμένο μολύβι.

Δεν τον αποκαλούν τυχαία «Mad Mel», και φαίνεται πως ούτε οι μεγαλύτεροι σταρ του Χόλιγουντ δεν γλιτώνουν από την ιδέα του για «αστείο». Τραγικό παράδειγμα, η Τζόυλια Ρόμπερτς, που συμπρωταγωνίστησε μαζί του στο "Conspiracy Theory" (1997) και βρήκε στο καμαρίνι της ένα «δωράκι» που λίγο έλειψε να την κάνει να τιναχτεί στον αέρα.

«Την αγαπώ και λατρεύω να την ακούω να ουρλιάζει», εξήγησε αργότερα ο Γκίμπσον και αυτό δεν έκανε τόσο αστειά τη πράξη του όσο νόμιζε. «Έβαλα τη σαρκοφάγο ενός αρουραίου, που είχε αγοράσει από ένα μαγαζί στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα πακέτο και όταν το άνοιξε, ούρλιαξε». Ο ίδιος το βρήκε ξεκαρδιστικό. Ο ίδιος. Κανείς άλλος.