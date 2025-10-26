Μενού

Η Gen Z θέλει περισσότερο animation και λιγότερες ερωτικές σκηνές στην οθόνη, σύμφωνα με έρευνα

Έχουν την ανάγκη να ταυτιστούν και όχι να παρακολουθήσουν εξιδανικευμένες ιστορίες

Gen Z
Gen Z
Το Κέντρο Μελετητών και Αφηγητών του UCLA δημοσίευσε την την ετήσια έκθεση Teens & Screens, προσφέροντας κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των νέων σε είδη περιεχομένου που καταναλώνουν.

Η φετινή έκθεση τιτλοφορείται ως «Get Real: Relatability on Demand» και αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι οι έφηβοι και οι νέοι αναζητούν αυθεντικότητα και δυνατότητα ταύτισης σε κάθε μορφή περιεχομένου - βίντεο στα social media, ταινίες, σειρές.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

