Η κατηγορία με το μεγαλύτερο σασπένς: O Michael B. Jordan κερδίζει το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου

Μεγάλος νικητής της πιο δραματικής κατηγορίας για τα Όσκαρ 2026 ο Michael B. Jordan για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners».

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παραλαμβάνει το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία "Sinners" κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello)
Στον Michael B. Jordan το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού ρόλου για την καθηλωτική ερμηνεία του στην ταινία  «Sinners».

Το κατάμεστο Dolby Theater χειροκροτά με ενθουσιασμό τον 39χρονο ηθοποιό που δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του επί σκηνής.

Η πιο πολυσυζητημένη κατηγορία των βραβείων Όσκαρ 2026 δεν ήταν άλλη από την κατηγορία Ά Ανδρικού ρόλου με τα στοιχήματα να δίνουν διαφορετικά πιθανά αποτελέσματα μέχρι τελευταίας στιγμής. Τελικά ο Michael P. Jordan είναι ο μεγάλος νικητής. 

Η κατηγορία για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου απασχόλησε όσο καμία τη φετινή διοργάνωση, ειδικά μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, επίσης υποψήφιου για το Όσκαρ, ο οποίος θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί. 

«“Φίλε, ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός”, είπε συγκινημένος ο Michael B. Jordan παραλαμβάνοντας το βραβείο και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο κοινό, φωνάζοντας στα μέλη της οικογένειάς του: «Μαμά, τι κάνεις; Και ο πατέρας μου είναι εδώ. Μπαμπά, πού είσαι; Ο μπαμπάς μου ήρθε από την Γκάνα για να είναι εδώ».

