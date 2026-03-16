Η κατηγορία με το μεγαλύτερο σασπένς: O Michael B. Jordan κερδίζει το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου

Στον Michael B. Jordan το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού ρόλου για την καθηλωτική ερμηνεία του στην ταινία «Sinners».

Το κατάμεστο Dolby Theater χειροκροτά με ενθουσιασμό τον 39χρονο ηθοποιό που δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του επί σκηνής.

Η πιο πολυσυζητημένη κατηγορία των βραβείων Όσκαρ 2026 δεν ήταν άλλη από την κατηγορία Ά Ανδρικού ρόλου με τα στοιχήματα να δίνουν διαφορετικά πιθανά αποτελέσματα μέχρι τελευταίας στιγμής. Τελικά ο Michael P. Jordan είναι ο μεγάλος νικητής.

Η κατηγορία για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου απασχόλησε όσο καμία τη φετινή διοργάνωση, ειδικά μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, επίσης υποψήφιου για το Όσκαρ, ο οποίος θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί.

«“Φίλε, ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι καλός”, είπε συγκινημένος ο Michael B. Jordan παραλαμβάνοντας το βραβείο και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο κοινό, φωνάζοντας στα μέλη της οικογένειάς του: «Μαμά, τι κάνεις; Και ο πατέρας μου είναι εδώ. Μπαμπά, πού είσαι; Ο μπαμπάς μου ήρθε από την Γκάνα για να είναι εδώ».