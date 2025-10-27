Η Κλέλια Ανδριολάτου κατακτά ακόμα μία κορυφή: Στη λίστα «30 under 30» του Forbes

Ακόμα μία επιτυχία για την Κλέλια Ανδριολάτου, τη «μούσα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών.

Η καριέρα της ολοένα και απογειώνεται, καθώς γίνεται περιζήτητη στην υποκριτική, ενώ αποτελεί και μία πολύ δυνατή influencer στα social media.

Η επιτυχημένη ηθοποιός του «Maestro» κατάφερε να μπει στη λίστα «30 under 30» του Forbes που αναδεικνύει νέες και νέους κάτω των 30 ετών που έχουν αφήσει σηµαντικό αποτύπωµα σε τοµείς όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισµός και οι τέχνες.

Η Κλέλια Ανδριολάτου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στα 14 της ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο, αφού την ανακάλυψε η Έλενα Χριστοπούλου. Συγκεκριμένα, η καριέρα της στο μόντελινγκ ξεκίνησε σε ηλικία 14 ετών, ενώ γνωστή στο ευρύ κοινό έγινε από τη συμμετοχή της στη σειρά Maestro, η οποία προβλήθηκε στο Mega και στη συνέχεια παγκοσμίως μέσω Netflix.

Νωρίτερα, το 2014 έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, με την σειρά «Μπρούσκο». Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, το έκανε το 2021, με την ταινία «18», το 2023 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Τελευταίος Ταξιτζής» και ήταν υποψήφια για το Βραβείο Ίρις Καλύτερης Ηθοποιού. Το 2025 αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Mykonos», στην παραγωγή της οποίας είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

