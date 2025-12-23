Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, του σκηνοθέτη των blockbuster, όλον αυτό τον καιρό «προστατευόταν» από το πέπλο μυστηρίου που κάλυπτε την πανάκριβη παραγωγή, κάτι που αλλαξε με την προβολή του τρέιλερ.

Η σπέκουλα γύρω από την ποιότητα της ταινίας το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον διακατεχόταν από μία ασάφεια, με το κοινό να συμφωνεί πως τουλάχιστον μιλάμε για μία ταινία του Νόλαν, οπότε όλο και κάτι καλό έχουμε να περιμένουμε.

Ήταν όμως μόνο μερικά frames που έμελλε να στρέψουν τον διάλογο και τη διάθεση στο αντίθετο πρόσημο. Στο νέο τρέιλερ της ταινίας, μία φιγούρα που επιβεβαιώθηκε ως ο Αγαμέμνονας, εμφανίζεται με ένα ένδυμα που έβαλε «φωτιά» στα social media.

Η Οδύσσεια της «Marvel»

Όσο είχε γυρισμένη την πλάτη, οι πρώιμοι φανς της ταινίας θεωρούσαν πως πρόκειται για τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον, αλλά αποδείχθηκε ως ο Μυκηναίος βασιλιάς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπένι Σάφντι.

Διαβάστε ακόμα: «Ένα τραγούδι που κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ»: Ο Μπράιαν Μέι των Queen θα παρουσιάσει ακυκλοφόρητο κομμάτι

Αυτό δεν ήταν όμως το πρόβλημα, το πρόβλημα ήταν η περικεφαλαία και σε μικρότερο βαθμό η υπόλοιπη πανοπλία του Αγαμέμνονα, η οποία μοιάζει σχεδόν σχεδιασμένη για να προκαλέσει διαφωνία.

Στο πίσω μέρος της, περιλαμβάνει ένα διακοσμητικό στοιχείο που άφησε πολλούς να απορούν, ένα επίχρυσο κομμάτι από ανθρώπινη σπονδυλική στήλη. Γυρνώντας στην κάμερα, φαίνεται το προσωπείο της περικεφαλαίας, η οποία με τις αδρές γωνίες της και τη μοντέρνα σχεδίαση, μοιάζει να αναπαράγει τον χαρακτήρα από κάποιο κόμικ, παρά τον ιστορικό βασιλιά.

Ο «Chad» Αγαμέμνονας

Αμέσως το κλασικό debate σχετικά με το «χρέος» των δημιουργών στην ιστορική ακρίβεια φούντωσε στο διαδίκτυο, με πολλούς να τάσσονται σε αντρικρυστά στρατόπεδα, και πολλούς κάπου στη μέση.

Φαινομενικά, μέχρι τώρα, η ενδυματολογία, τα σκηνικά και ο τόνος της ταινίας δεν φαίνεται να «διαπράττουν» περισσότερες ιστορικές ανακρίβειες, τουλάχιστον απ' ό,τι θα περίμενε κανείς από παραγωγή του Χόλιγουντ.

Αλλά η περικεφαλαία του Αγαμέμνονα, που μοιάζει σαν συνδυασμός από ιστορική Κορινθιακή και το κράνος κάποιου Power Ranger, με καλούπι το κεφάλι του «Handsome» Καλαμάρη από το γνωστό μιμίδιο, προκάλεσε αναμενόμενες αντιδράσεις.

Μόνο εμείς το βλέπουμε;

Στο ένα στρατόπεδο λοιπόν, όλοι όσοι πιστεύουν πως η υπερβολικά «σμιλεμένη» περιβολή του Αγαμέμνονα προσβάλλει την ιστορικότητα της Οδύσσειας, και στο άλλο αυτοί που, σωστά, τους θυμίζουν πως η Οδύσσεια είναι έργο φαντασίας, και μάλιστα από μόνη της περιλαμβάνει πολλές ιστορικές ανακρίβειες.

Η πολιορκία της Τροίας είναι ένα ιστορικό γεγονός, αλλά φυσικά τα μικρότερα γεγονότα γύρω από αυτή, όπως τα dramatis personae, η αρπαγή της Ελένης, και πόσο μάλλον ο Δούρειος Ίππος και ο νόστος του Οδυσσέα είναι λογοτεχνικά εφευρήματα του Ομήρου, ο οποίος μάλιστα προβάλλει στη μάχη, η οποία συνέβη στην ύστερη Εποχή του Χαλκού, στοιχεία της δικής του περιόδου, της Αρχαϊκής.

Υπάρχει βέβαια και μία μεσότητα σε όλη αυτή τη διαμάχη, και περισσότερο από κάποια αόριστη «υποχρέωση» στην ιστορική ακρίβεια, έχει να κάνει με το ήθος των επιλογών του δημιουργού.

Αν παρατηρήσει κανείς τις ανακρίβειες στις πανοπλίες των Δαναών, για παράδειγμα, θα δει πως, όπως συμβαίνει σε ταινίες όπως οι «300», είναι σκόπιμες για να δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η σωματοδομή των ηθοποιών, ή η αναγνωρισιμότητα του προσώπου τους.

Η περικεφαλαία του Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας για παράδειγμα, είναι τόσο επικίνδυνα αποκαλυπτική, έτσι ώστε να μην κρύβει την ερμηνεία του αλλά και το «πανάκριβο» πρόσωπό του.

Παρομοίως, αυτή του «Αγαμέμνονα» έχρι σμιλευτεί περισσότερο για να υπερβάλλει και να αναδεικνύει τις γωνίες του Σάφντι, όχι να να τον προστατεύει από τα βέλη των Τρώων.

Στη λογική των blockbuster όπως των ταινιών της Marvel, δίνεται μία μοντέρνα, επιβλητική και επιφανειακά «σοβαρή» διάσταση στο ρούχο, η οποία δεν υπάρχει στις ιστορικές ενδυμασίες, οι οποίες προκρίνουν φυσικά τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Βλέπουμε και σε αυτή την απόπειρα μεταφοράς να κυριαρχεί δηλαδή ένα «rule of cool», πλην του ότι ο Νόλαν είναι περιβόητος για την περιποιημένη και «καθαρή» σκηνοθεσία του. Αν πάντως μπορέσει να μας χαρίσει ένα σενάριο και μία εμπειρία ανάλογη του Inception, καλοδεχούμενος και ο...Chad Αγαμέμνονας.