Η πρώτη ελληνική ερωτική ταινία είχε μια κακή τύχη για την κεντρική ηρωίδα

H «Ιστορία μιας κάλπικης λίρας» του Γιώργου Τζαβέλλα (1955), αλλά και η «Δάφνις Και Χλόη» του Ορέστη Λάσκου, από το μακρινό 1931, ήταν οι πρώτες ελληνικές ταινίες που επιχείρησαν να δείξουν γυμνά γυναικεία σώματα. Η τόλμη των συγκεκριμένων δημιουργών στο να προβούν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, σε εποχές αυστηρής λογοκρισίας (Κώδικας Χέιζ στο Χόλιγουντ, Δικτατορία Μεταξά, Ιταλογερμανική κατοχή και έπειτα εμφύλιος στην χώρα μας) ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Η πρώτη απόπειρα ανατροπής αυτής της κατάστασης, φαίνεται πως έγινε με την ταινία «Η Αγιούπα το κορίτσι του κάμπου» του ελληνοαμερικάνου σκηνοθέτη Γκρεγκ (Γρηγόρη) Τάλλας. Στην ταινία είδαμε για πρώτη φορά τον ηθοποιό Ανέστη Βλάχο, ενώ την μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις. Τι είναι όμως η «Αγιούπα»;

Η Αγιούπα, την οποία υποδεύεται η Άννα Μπράτσου, είναι μια ορφανή και ατίθαση χωριατοπούλα που κοιμάται στους αγρούς προτιμώντας τη συντροφιά των πουλιών. Εκεί όμως, της στήνουν καρτέρι οι χωρικοί για να την βιάσουν. Ένας γιατρός (Μιχάλης Νικολινάκος) ο οποίος τη συμπονά, της προσφέρει στέγη αλλά η Αγιούπα φεύγει όταν ανακαλύπτει ότι εκείνος αγαπά μια άλλη γυναίκα. Δύο χωρικοί (Ανέστης Βλάχος - Ντίνος Θεοδωρέλος) που θέλουν να τη βιάσουν, συγκρούονται άγρια μεταξύ τους κι ο ένας σκοτώνεται. Οι χωρικοί τη θεωρούν μάγισσα και τη λυντσάρουν.

Διαβάζουμε στη σελίδα YouTube του γιού του Ανέστη Βλάχου, όπου σώζεται η ταινία, πως η ταινία κυκλοφόρησε και στις ΗΠΑ και στην Αγγλία με τίτλο «Bed of Grass», όπου γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία, γι΄ αυτο και οι αγγλικοί υπότιτλοι στο βίντεο.

Αξιοσημείωτο είναι, πως την περίοδο που γυρίστηκε και προβλήθηκε η συγκεκριμένη ταινία, καθώς και εκείνη που ακολούθησε στη φιλμογραφία του, «το κορίτσι με τα μαύρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, δεν έχει ακόμη συμβεί το εργατικό ατύχημα που στοίχισε στον Ανέστη Βλάχο το μάτι του, κάτι που είναι είναι εμφανές στα πλάνα.

Άλλες ταινίες της εποχής με έντονο ερωτικό στοιχείο;

Σύμφωνα με το βιβλίο «Μια Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου» του Βρασίδα Καραλή, η «Λίμνη των πόθων» του Γιώργου Ζερβού (1958) κυκλοφόρησε την ίδια εποχή, με ένα παρόμοιο, «βουκολικό» εύρημα μυθοπλασίας.