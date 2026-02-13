Η ταινία «F1» θα επιστρέψει στις αίθουσες με σίκουελ - Η συνέχεια βρίσκεται ήδη στα σκαριά

Η ταινία F1, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους και τώρα είναι διαθέσιμη στο AppleTv, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, παραγωγό τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και συμπαραγωγό τον Λιούις Χάμιλτον, πήρε το πράσινο φως για σίκουελ, όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα στο BBC.
Μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές για το συγκεκριμένο άθλημα, δεν κατάφερε μόνο να σημειώσει εισπρακτική επιτυχία, αλλά και να συνεχίσει την ιστορία της.
