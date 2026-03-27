Η ταινία με το ρεκόρ εισιτηρίων από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας της στα σινεμά

Η sci-fi ταινία «Project Hail Mary», μπορεί να κυκλοφόρησε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες, έχει όμως ήδη σπάσει τα ρεκόρ εισιτηρίων, αφού καταγράφει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο box office ντεμπούτο της χρονιάς, συγκεντρώνοντας 140,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η κυκλοφορία του «Project Hail Mary» ξεπέρασε το «Scream 7», που ήταν η ταινία με το προηγούμενο μεγαλύτερο box office της φετινής χρονιάς.

Σε σκηνοθεσία των Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ, οι οποίοι δημιούργησαν μαζί τις ταινίες «21 Jump Street» και «The Lego Movie», το «Project Hail Mary» ακολουθεί έναν πρώην μοριακό βιολόγο που άθελά του ξεκινά μια σημαντική διαγαλαξιακή αποστολή. Η ιστορία είναι διασκευασμένη από το best seller μυθιστόρημα του συγγραφέα Άντι Γουέιρ.

Το «Project Hail Mary» κατατάσσεται ως η τρίτη μεγαλύτερη ταινία (μη sequel ή franchise) που έχει εισπράξεις άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων εκτός ΗΠΑ από την πανδημία Covid, μαζί με το «Oppenheimer» και το «F1: The Movie».

Πέντε χρόνια αφότου εξαγόρασε την MGM για 8,45 δισεκατομμύρια δολάρια, η Amazon φαίνεται να έχει στα χέρια της την πρώτη της μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η ταινία έχει συγκεντρώσει πολύ καλές κριτικές.

Πάντως, παρά το θεαματικό της ντεμπούτο, οι κριτικές για την ταινία είναι μικτές. Το BBC τη χαρακτήρισε «μια sci-fi περιπέτεια που διευρύνει το μυαλό και παραμένει γρήγορη και διασκεδαστική», ενώ το περιοδικό Empire τη βρήκε «ευφυή, σοφή και εξαιρετικά διασκεδαστική». Αντίθετα, το Variety τη θεώρησε «υπερβολικά επηρεασμένη από ταινίες όπως το Interstellar».