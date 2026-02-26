Η ταινία που χάρισε βραβείο στην Τάνια Τρύπη, αλλά ακούγαμε άλλη ηθοποιό - Ποια την ντούμπλαρε

Αφανής ηρωίδα στην ταινία του 1992 «Κρυσταλλινες Νύχτες» της Τώνιας Μαρκετάκη υπήρξε η ηθοποιός Γιώτα Φέστα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας συναντούμε την Τάνια Τρύπη, ωστόσο δεν ακούμε τη δική της φωνή, αλλά εκείνη της Γιώτας Φέστα, αφού της είχε ζητηθεί να την ντουμπλάρει.

Μάλιστα, η ηθοποιός Τάνια Τρύπη βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία.

«Ντούμπλαρα την Τάνια Τρύπη στις "Κρυστάλλινες Νύχτες". Είχε πολύ πλάκα γιατί η Τάνια πήρε βραβείο. Είχα πει στην Τώνια ότι δεν μπορώ να το κάνω και να βάλει την ίδια, αλλά είχε πει ότι δεν ήταν καλή η συνεργασία τους και πως αν δεν το έκανα εγώ θα το έκανε κάποια άλλη ηθοποιός. Μου πήρε μία εβδομάδα. Ήταν μια πολύ ωραία ταινία αλλά δεν είχε καμία εισπρακτική τύχη. Η Τώνια νομίζω πέθανε από τον καημό της», ανέφερε η Γιώτα Φέστα σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» αναφορικά με την ταινία.

Η υπόθεση της ταινίας «Κρυστάλλινες Νύχτες»

Όλα αρχίζουν στην Αθήνα της Κατοχής. Μια Γερμανίδα, παντρεμένη με Έλληνα αξιωματικό ερωτεύεται έναν έφηβο Εβραίο που κουβαλάει πάγο. Σπρωγμένη από το υπέρτατο κίνητρο του έρωτα, η γυναίκα πεθαίνει, κι ύστερα ξαναγεννιέται. Όσο διαρκούν οι δύο ζωές της, ο κόσμος γύρω της αλλάζει. H ιστορία του ατόμου διασταυρώνεται με την Ιστορία.

Μια ταινία με θέμα τον έρωτα. Θα μπορούσε να είναι θρίλερ: βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που χωρίζει τη φαντασία από τον τρόμο. Οι «Κρυστάλλινες νύχτες» (ο τίτλος προέρχεται από την περίφημη "νύχτα των κρυστάλλων", την πρώτη μαζική και συστηματική επίθεση των οπαδών του εθνικοσοσιαλισμού στις βιτρίνες των εβραϊκών μαγαζιών της Βιέννης του 1938) αποτελούν, ίσως, την πιο φιλόδοξη ταινία της Μαρκετάκη που συνυπέγραφε το σενάριο με τη Μαλβίνα Κάραλη. Το εγχείρημα αγγίζει τα όρια μιας δαιμονικής ακροβασίας χωρίς δίχτυ: τα σύμβολα και η ρεαλιστική αφήγηση δεν συμπλέουν απλώς, γίνονται ένα.